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صحة
فيديو بدقيقة.. كيف نفسّر نوبات الغضب عند الأطفال وكيف نتعامل معها؟
Lebanon 24
12-04-2022
|
02:14
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بمناسبة "اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية" الذي يُصادف يوم 22 نيسان الجاري، يقدّم "مركز سكيلد للصعوبات التعلميّة" سلسلة "لازم نعرف" التي تأتي في مقاطع فيديو يتولى
"لبنان24"
نشرها، وذلك للحديث عن مختلف المواضيع المرتبطة بالأطفال ونموهم ودور الأهل في تنمية قدراتهم وغيرها من الأمور.
في الفيديو الثاني المرفق أدناه والذي يمتد لنحو دقيقة، سنتعرف على كيفية تفسير نوبات الغضب عند الأطفال وآلية التعامل معها.
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