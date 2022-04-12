صحة

طبيب يكشف عن كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-941490-637853647227302303.jpg
Doc-P-941490-637853647227302303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفاع ضغط الدم هو مرض قلبي وعائي شائع يرتبط بارتفاع ضغط الدم. إذا لم تتم معالجته، ولم تتم السيطرة عليه، فإنه يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والعجز وحتى الموت.
ووفقا لكبير أطباء القلب الروسي والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، سيرغي بويتسوف، فإنه يمكن أن تقلل المراقبة عن بعد لضغط الدم لدى المرضى من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبالتالي تقلل من الإعاقة والوفيات. وقال: هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الطريقة ستقلل من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، والاضطرابات الحادة في الدورة الدموية الدماغية، وبالتالي الإعاقة والوفيات بين السكان.

وأكد أنه توجد ممارسة المراقبة عن بعد لضغط الدم في الوضع التجريبي في بعض مناطق البلاد منذ عدة سنوات، موضحا أنه خلال هذا الوقت، خضع أكثر من 20 ألف مريض للمراقبة عن بعد لضغط الدم.
وأشار بويستوف إلى أنه بفضل المراقبة عن بعد، انخفض عدد مكالمات سيارات الإسعاف بسبب ارتفاع ضغط الدم - وهو السبب الرئيسي للاتصال بالطوارئ وسيارات الإسعاف.
وفقًا للاختصاصي، الآن مع مراقبة المستوصف، فإن نحو 35-40 في المئة من المصابين بارتفاع ضغط الدم، والذين يتلقون الأدوية يحققون قيم ضغط الدم المستهدفة، في حين أن هذا الرقم يمكن أن يكون أكثر من 60 في المئة مع المراقبة عن بعد.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-12
14:00 | 2022-04-12
13:30 | 2022-04-12
11:00 | 2022-04-12
08:00 | 2022-04-12
05:00 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website