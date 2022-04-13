حمض أميني يساعد على تعزيز السعادة والذاكرة وتقليل التوتر

يمكن للطعام الذي نأكله أيضًا أن يلعب دورًا مهمًا في كيفية تحسين الحالة المزاجية، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Good+Well.وهناك حمض أميني قوي واحد يسمى التايروسين L-Tyrosine يمكن أن يساعد في زيادة السعادة وتحسين الذاكرة والتخلص من التوتر. بينما يلجأ بعض الأشخاص إلى المكملات الغذائية، إلا أنه لا يزال من الممكن الحصول على الآثار المفيدة لهذا الجزيء المهم من خلال إضافات بسيطة إلى النظام الغذائي.حمض أميني غير أساسيتوضح آبي غريم، اختصاصي التغذية، أن "التايروسين هو حمض أميني غير أساسي، ويُعرف أيضًا باسم اللبنات الأساسية للبروتين". ولا يعني توصيف "غير أساسي" أنه غير ضروري أو أن جسم الإنسان ليس بحاجة إليه، بل يعني أن الجسم قادر على إنتاجه بمفرده. ولكن يمكن لجسم الإنسان ينتجه بكميات صغيرة، وغالبًا ما يتم استهلاكه من خلال الطعام. بشكل عام، تساعد الأحماض الأمينية الجسم على العمل بشكل صحيح. تقول غريم: "إنها تساعد في نظام المناعة وبناء العضلات والهضم".التايروسين والإجهادتتمثل الوظيفة الأساسية للتايروسين في المساعدة في إنتاج عدد قليل من الناقلات العصبية المهمة جدًا (المعروفة أيضًا باسم المواد الكيميائية في الدماغ)، بما في ذلك الدوبامين والإبينفرين والنورادرينالين. خلال أوقات التوتر والقلق، يطلق جسم الإنسان هذه المواد الكيميائية، مما يؤدي إلى استنفاد الأدمغة، وبالتالي يحدث الشعور بالضعف وعدم القدرة على الاستجابة للتوتر المستمر بطريقة متوازنة.مصادر التايروسينتضمنت الدراسات مستويات من التايروسين أكبر بكثير مما يمكن الحصول عليه من خلال الأطعمة، لكن هذا لا يعني أنه يتعين اللجوء إلى المكملات. نظرًا لأن جسم الإنسان يمكن أن يصنع التايروسين، علاوة على أنه يمكن الحصول عليه من المنتجات الغذائية، فمن غير المحتمل أن يعاني الأشخاص من نقص في التايروسين لدرجة أنه يمكن أن يتسبب في آثار صحية ضارة.إن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية هو نهج آمن للجميع إلى حد كبير. تنصح غريم بتناول منتجات الألبان (خاصة الجبن) واللحوم والأسماك والبيض كمصادر جيدة للتايروسين.وبالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأطعمة ذات الأصل النباتي، فإن المكسرات والفاصوليا والشوفان والقمح وبروتينات الصويا مثل التوفو والتمبيه هي أيضًا مصادر رائعة للتايروسين.