القهوة قد تؤدي الى تساقط الشعر... اليكم التفاصيل

يعاني الكثيرون من تساقط الشعر، وهي مشكلة تطال الناس في جميع الأعمار. ويزداد تساقط الشعر مع مرور الوقت، لذا، فإن تحديد سببه يمكن أن يساعد في علاج الحالة.ويعد تساقط الشعر أمرا طبيعيا عندما نفقد ما بين 50 و100 شعرة يوميا، وغالبا ما يحدث هذا دون أن نلاحظه، ولكن، عندما يصبح العدد أكبر فإنه يستدعي القلق، وهو ما يتطلب البحث عن السبب.وكشفت طبيبة كيف أن روتيننا الصباحي يمكن أن يزيد المشكلة سوءا. وأشارت إلى أن معظمنا يشرب فنجانا من القهوة أو الشاي أولا، وفي حين أن هذه العادة قد تمنحنا دفعة من الطاقة، إلا أنها قد تضر الشعر.ويمكن للمكونات الموجودة في الشاي الأسود والقهوة أن تضغط على مستويات الحديد لدينا ما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.وأوضحت الدكتورة سارة كايات أن فقدان ما يقارب 100 إلى 150 شعرة يوميا أمر طبيعي، لكن بعض الناس قد يفقدون المزيد بسبب الإجهاد.وسيتوقف تساقط الشعر في معظم الأوقات بمجرد تخفيف مستويات التوتر، ولكن قول ذلك أسهل من فعله.ومع وضع ذلك في الاعتبار، تشير الدكتورة كايات، التي تعمل مع Viviscal، إلى أنه يجب تجنب تناول الكافيين - والذي قد يتسبب في تساقط شعرك.وأوضحت: "هل تعلم أن مادة العفص (أو التانين) الموجودة في الشاي الأسود يمكن أن تمنع امتصاص الحديد، ما قد يزيد من خطر نقص الحديد وبالتالي يؤدي إلى تساقط الشعر؟. وإذا كنت من محبي الشاي الأسود، فحاول تقليل تناولك للشاي، أو حتى أفضل، التزم بالشاي الأخضر كبديل".والعفص عبارة عن جزيئات تلتصق بالبروتينات وتوجد في خشب الشجر واللحاء والفواكه غير الناضجة وأوراق النباتات.وقالت الدكتورة كايات إنه ليس فقط نقص الحديد الذي يمكن أن يضر بالشعر، ولكن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز قد يعانون منه أيضا.وشرحت الدكتورة كايات أنه إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فيجب أن تحاول تجنب المنتجات التي قد تسبب لك انتفاخا من أجل منع تلف الشعر وتساقطه."يعد عدم تحمل اللاكتوز أمرًا شائعًا جدًا، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية تجاهه، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وقشرة الرأس، مما قد يؤثر على صحة فروة الرأس وبالتالي يؤثر على صحة الشعر.وأضافت: "إذا كنت من محبي الشاي الأسود - حاول تقليل تناولك للشاي، أو الأفضل الالتزام بالشاي الأخضر كبديل".وتشمل العلامات التي تدل على أن فروة الرأس قد لا تكون صحية: الحكة والتقشر أو قشرة الرأس، والاحمرار، والبقع أو النتوءات.وقالت: "غالبا ما تكون التغييرات البسيطة التي تطرأ على نظام العناية بالشعر المعتاد كافية لعلاج ذلك، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن يراجعك طبيب".وأكدت الدكتورة كايات على ضرورة التأكد من الابتعاد عن أي منتجات للشعر تحتوي على الكحول لأنها يمكن أن تلحق الضرر بشعرك وتجفف فروة الرأس، وقالت: "اقرأ دائما قائمة المكونات قبل اختيار مثبت الشعر، وحاول تجنب تصفيف الشعر باستخدام مثبتات الشعر عندما لا يكون ذلك ضروريا".وأضافت: "قد يؤدي الاستخدام المتكرر لمثبتات الشعر بين مرات غسل شعرك إلى تراكم وتكوين طبقات من الجزيئات الشبيهة بقشرة الرأس التي تتقشر. وإذا كنت تقومين بتصفيف شعرك باستخدام مثبت الشعر، فحاولي غسل الشعر بانتظام لتجنب تراكم منتجات التصفيف وتهيج فروة الرأس".(ذي صن)