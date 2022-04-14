صحة

منتجات تساعد على الإقلاع عن القهوة.. ما هي؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 16:00
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كشفت خبيرة التغذية الروسية وعضو الجمعية الوطنية لأخصائيي التغذية، ناتاليا كروغلوفا، عن المنتجات التي ستساعد على الإقلاع عن القهوة.
وفقا لكروغلوفا، يمكن استبدال القهوة بكوب من الشاي الأسود أو الأخضر، مشيرة إلى أن الشاي سيساعد على الشعور بزيادة الحيوية بسبب الثيانين، الذي يحفز الجهاز العصبي المركزي، لكن لا ينبغي أن تتوقع زيادة فورية في القوة.
 
وأوضحت الخبيرة  في مقابلة مقابلة مع قناة "روسيا 24" المحلية أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي أيضًا على مادة الكافيين، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق تأثير مشابه لشرب القهوة. ووفقا لها، لتشعر بدفعة صغيرة من الطاقة، تحتاج إلى تناول حوالي 50-60 غراما من الشوكولاتة - حوالي نصف قطعة، مما قد يضر بالصحة.
وأشارت الخبيرة الروسية إلى أهمية حصول الجهاز العصبي المركزي على ما يكفي من المغنيسيوم، والتي توجد في الحبوب الكاملة والمكسرات وبعض البذور.
وتابعت كروغلوفا في المقابلة "لكن حتى في هذه الحالة لن يكون هناك تأثير محفز مثل القهوة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه المنتجات دائمًا في النظام الغذائي بكميات كافية للحفاظ على حالة من النشاط. إذا تلقى الشخص ما يكفي من المغنيسيوم، فسيظل في حالة جيدة. ولكن بشرط أن تكون جميع العناصر الغذائية الأخرى في النظام الغذائي كافية أيضًا".
 
وفقا للخبيرة الروسية، فإنه من المهم أن تكون الأطعمة التي تحتوي على الحديد موجودة في النظام الغذائي، موضحة "يوجد الحديد في المنتجات الحيوانية. على سبيل المثال، الدواجن ولحم البقر. يوجد كمية أقل من الحديد في المصادر النباتية. ومع ذلك، يوجد في الحنطة السوداء والرمان والبنجر والبقوليات. ولكن هذه الأطعمة تحتاج إلى تناول المزيد للحصول على الغذاء اليومي".
 
وختمت "في الوقت نفسه، يجب تجنب الأطعمة الغنية بالحديد مع المشروبات التي تحتوي على الكافيين ومنتجات الألبان. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد، يجب تخفيف استخدامها بمرور الوقت. فالكالسيوم من منتجات الألبان والحديد، على سبيل المثال، من اللحوم سوف يضعف امتصاص بعضها البعض، وبالتالي ستقل فعاليتها".
 
 
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