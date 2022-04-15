8 نصائح مهمة لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان

يحرص كثيرون على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي خلال فترة الصيام، لكن الشعور بالعطش والتعب قد يكون أبرز المعوقات.



وفي هذا الشأن، هناك 8 نصائح يقول خبراء اللياقة، إنها قد تساعد الأشخاص على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان وفق ما نقلته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

1 - ترطيب الجسم:

تقول مدربة اللياقة البدنية، ساني ساليك، إن شرب أكبر قدر ممكن من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالجفاف أثناء النهار إذا كنت تخطط لممارسة التمارين الرياضية في وقت ما.



كما أضافت "عادة ما أقوم بشرب ما يقرب من أربعة أكواب كبيرة من الماء بعد تناول وجبة السحور؛ للتأكد من بقاء جسمي رطباً في اليوم التالي".



يختلف الصيام من شخص إلى آخر؛ لذا ينبغي على كل شخص أن يجد وقت التمرين الأفضل له. وتقول ساليك "أنا شخصياً أتدرب في المساء، بعد ساعات عدة من الإفطار".



فيما تقول سعاد غريب، مدربة لياقة بدنية للسيدات، إن أداء تمارينها الرياضية في وقت مبكر من اليوم يساعدها على الشعور بالنشاط خلال ساعات الظهيرة الصعبة، حيث يبدأ الجوع والإرهاق في العادة.



3 - على مدار الـ24 ساعة:

تقول ساليك "إذا انضممت إلى صالة ألعاب رياضية تعمل على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، فهذا يمنحك المرونة لممارسة الرياضة في أي وقت دون التقيد بتوقيت معين".



وتضيف "يمكنك ممارسة الرياضة في المنزل بالطبع، لكني أفضّل الخروج ورؤية أشخاص آخرين يمارسون الرياضة، حيث يزيد ذلك من الحماس والقدرة على التدرب بشكل أفضل". 2- ابحث عن ساعتك الذهبية:يختلف الصيام من شخص إلى آخر؛ لذا ينبغي على كل شخص أن يجد وقت التمرين الأفضل له. وتقول ساليك "أنا شخصياً أتدرب في المساء، بعد ساعات عدة من الإفطار".فيما تقول سعاد غريب، مدربة لياقة بدنية للسيدات، إن أداء تمارينها الرياضية في وقت مبكر من اليوم يساعدها على الشعور بالنشاط خلال ساعات الظهيرة الصعبة، حيث يبدأ الجوع والإرهاق في العادة.3 - على مدار الـ24 ساعة:تقول ساليك "إذا انضممت إلى صالة ألعاب رياضية تعمل على مدار 24 ساعة في شهر رمضان، فهذا يمنحك المرونة لممارسة الرياضة في أي وقت دون التقيد بتوقيت معين".وتضيف "يمكنك ممارسة الرياضة في المنزل بالطبع، لكني أفضّل الخروج ورؤية أشخاص آخرين يمارسون الرياضة، حيث يزيد ذلك من الحماس والقدرة على التدرب بشكل أفضل".



تنصح غريب بممارسة تمارين القوة، التي تركز على تقوية العضلات، في تعزيز قوة وصحة الجسم والقلب خلال شهر رمضان، ولكنها تشدد على أدائها ببطء شديد في فترة الصيام، وأخذ وقت راحة بين كل تمرين والآخر لتفادي التعرق الشديد والشعور بالعطش.



5- تناول وجبة إفطار جيدة

تنصح ساليك بتناول وجبة إفطار جيدة تحتوي على الخضراوات والكربوهيدرات المعقدة.



وقالت "بالنسبة لي، يتضمن ذلك الكثير من الشوفان والمكسرات مع التمر والموز؛ لأن هذا سيمنحك طاقة طوال اليوم ويبقيك ممتلئا لفترة أطول". 4 - جرب تمارين القوة ولكن ببطء:تنصح غريب بممارسة تمارين القوة، التي تركز على تقوية العضلات، في تعزيز قوة وصحة الجسم والقلب خلال شهر رمضان، ولكنها تشدد على أدائها ببطء شديد في فترة الصيام، وأخذ وقت راحة بين كل تمرين والآخر لتفادي التعرق الشديد والشعور بالعطش.5- تناول وجبة إفطار جيدةتنصح ساليك بتناول وجبة إفطار جيدة تحتوي على الخضراوات والكربوهيدرات المعقدة.وقالت "بالنسبة لي، يتضمن ذلك الكثير من الشوفان والمكسرات مع التمر والموز؛ لأن هذا سيمنحك طاقة طوال اليوم ويبقيك ممتلئا لفترة أطول".

6 - أخذ قيلولة:

القيلولة مهمة جداً إذا كنت ستقوم بممارسة الرياضة خلال فترة الصيام، سواء خلال النهار أو بعد الإفطار.





7 - تمرن حتى لو لمدة بسيطة:

إذا لم تكن لديك الطاقة للقيام بالتمارين لمدة 45 دقيقة يومياً، فما عليك سوى التفكير في أي نشاط لطيف يمكنك القيام به حتى لو لفترة قصيرة.



وتقول مدربة اللياقة نازيا خاتون "جرب اليوغا، اذهب في نزهة، أياً كان نوع الحركة التي ترغب في القيام بها، فقط افعلها. الجلوس طوال اليوم يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الإرهاق والتعب".



كما تقول ساليك، إنها لا تتدرب أكثر من ساعة خلال شهر رمضان.

8 - تناول الأطعمة التي تحبها:

تقول خاتون، إنه لا ينبغي على الأشخاص الاستغناء عن أي مجموعات غذائية خلال شهر رمضان، بل على النقيض يجب عليهم تناول الأطعمة التي يحبونها.



وأضافت "رمضان ليس الوقت المناسب لاتباع نظام غذائي. إذا كنت تأكل باعتدال الأطعمة التي تحبها، فستجد نفسك تشعر بتحسن في كل يوم من أيام رمضان؛ مما سيرفع مستويات الطاقة لديك طوال فترة الصيام".