عادات غذائية عليك التخلي عنها بعد سن الثلاثين



فيما يلي مجموعة من العادات التي قد تؤثر على الصحة ابتداء من سن الثلاثين، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

تناول الأطعمة بشكل عشوائي ينصح الخبراء بالاعتناء بالصحة وتجنب الكثير من العادات الغذائية السيئة التي قد تؤدي إلى نشوء مشاكل صحية تؤثر على الإنسان في وقت لاحق من حياته.فيما يلي مجموعة من العادات التي قد تؤثر على الصحة ابتداء من سن الثلاثين، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:تناول الأطعمة بشكل عشوائي

تتمثل إحدى أفضل الطرق لتحديد عادات الأكل غير الصحية في تتبع كل ما تشربه وتأكله وعدم تناول الطعام بشكل عشوائي. إذا لاحظت بأنك تتناول الشوكولاتة أو الحلويات بشكل مفرط، فهذا يعني بأنك ستعاني من السمنة إذا استمريت على هذا النحو.

تناول المشروبات المحلاة بالسكر

تشير الكثير من الدراسات، إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر، ترتبط بشكل وثيق مع زيادة الوزن وخطر الإصابة بالأمراض، لذا يُنصح بالابتعاد عن هذه المشروبات قدر المستطاع. يمكنك البدء بالتخفيف من هذه المشروبات بشكل تدريجي خلال فترة من الزمن حتى لا تجد صعوبة في التخلي عنها.

تناول الطعام بشكل مفرط

يلجأ البعض لتناول الطعام بشكل مفرط، إما بدافع حب الطعام، أو للتعويض العاطفي عن شيء ينقصهم، أو عندما يشعرون بالاكتئاب، مما يزيد من فرص اكتساب الوزن، وإصابتهم بالأمراض الناجمة عن السمنة. ينصح الخبراء، بعدم الإفراط في تناول الطعام مهما كانت الظروف، وتجنب المواقف التي يمكن أن تؤدي للشعور بالاكتئاب لتفادي تناول الطعام بإفراط.

تخطي الوجبات

يعمد البعض إلى تخطي وجبات معينة خلال اليوم، بهدف إنقاص وزنهم، أو تجربة أنظمة غذائية صارمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. يحذر خبراء التغذية، من أن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى ضرر طويل الأمد، وتقلل من عملية التمثيل الغذائي، وتدفع جسمك إلى التمسك بأي سعرة حرارية تدخل إليه، مما يمكن أن يتسبب باستعادة الوزن المفقود، أو حتى إضافة وزن إضافي.

محاولة تجاهل الرغبة الشديدة في تناول الطعام

ينصح بعدم محاربة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لأن قمع هذه الرغبة، قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقاً. ويوصي الخبراء، بإرضاء الرغبة في تناول الطعام بكميات معقولة.