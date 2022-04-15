صحة

4 انواع من الألم تدل على اصابتك بالسرطان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
15-04-2022 | 16:00
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يعتبر التعامل مع العلامات التحذيرية للسرطان بمجرد ظهورها أمرا حيويا لتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة.

ووفقا للمعهد الوطني للسرطان (NCI)، يمكن أن يشير الألم في أربع مناطق من الجسم إلى المرض المميت.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يشير الألم عند التبول أو الألم بعد الأكل إلى مرض مميت، كما تحذر المعاهد الوطنية للصحة.

وفيما يتعلق بالأخير، فإن هذا الألم عادة ما يوصف بأنه "حرقة في المعدة أو عسر هضم لا يزول".

ويضيف أن آلام البطن أو الفم يمكن أن تشير أيضا إلى السرطان.
وتشمل العلامات العامة للسرطان ما يلي:

• التعرق الليلي الشديد.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• تورم غير عادي في أي مكان.

• إعياء.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام، أو إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالسرطان، فلا تتجاهله - تحدث إلى طبيبك، وفقا لـ NHS.

وبشكل عام، يقول الجسم الصحي إن الأعراض التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر هي علامة حمراء يجب فحصها. وكل شخص لديه مخاطر معينة للإصابة بالسرطان. ويمكن أن يؤثر مزيج من الجينات ونمط الحياة والبيئة على هذا الخطر.

ولا يعرف الأطباء الأسباب الدقيقة للسرطان. ولكن هناك عوامل خطر يمكن أن تزيد من فرصتك في تطويره.

ووفقا لـ Macmillan Cancer Support، يمكن منع حوالي حالة واحدة من كل ثلاث حالات من السرطانات الأكثر شيوعا (حوالي 33%) عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي وزيادة نشاطك.

ويجب ملاحظة أنه لا يمكنك تقليل المخاطر تماما من خلال أسلوب حياتك. وبالنسبة لمعظم الناس، يعد التقدم في العمر أكبر عامل خطر للإصابة بالسرطان.

( إكسبريس) 

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