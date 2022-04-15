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صحة
بأقل من 3 دقائق... إختبار جديد عبر النفس يكشف "كورونا"
Lebanon 24
15-04-2022
|
09:55
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في الوقت الراهن تعتبر اختبارات "بي سي آر" المعيار العالمي لفحوص "كوفيد-19".
لكن يبدو أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" وجدت اختباراً جديداً، أسرع بأشواط.
فقد أصدرت أمس الخميس تصريحاً بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى "كوفيد-19" في عينات التنفس.
وقالت إن جهاز "إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر" هو بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه في مكاتب الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة.
كما أضافت أنه يجب إجراء الاختبار، الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من 3 دقائق، تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص.
كذلك أوضحت أن الجهاز كان دقيقاً بنسبة 91.2% في تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقة 99.3% في تحديد عينات الاختبار السلبية.
وبينت أن "شركة إنسبيكت أي أر تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ما يقرب من 100 جهاز في الأسبوع، والتي يمكن استخدام كل منها لتقييم ما يقرب من 160 عينة في اليوم"، لافتة إلى أنه "في هذا المستوى من الإنتاج، من المتوقع أن تزداد سعة الاختبار باستخدام الجهاز الجديد إلى ما يقرب من 64 ألف عينة شهرياً".
فيما وصف مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، الدكتور جيف شورين، الجهاز بأنه "مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19".
المصدر: العربية
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