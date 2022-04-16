صحة

تقنية جديدة تتنبأ باضطرابات القلب المُميتة.. ما هي؟

Lebanon 24
16-04-2022 | 08:00
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تمكن باحثون في جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية من تطوير تقنية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم "مخاطر اضطرابات نظم القلب على الحياة" (SSCER) والتي يمكنها التنبّؤ بالاضطرابات القلبية الخطِرة والمُهدِّدة للحياة.

 

وأوضح الباحثون أن التقنية الجديدة تحلّل صور القلب لتحديد الندبات الناجمة عن أمراض القلب، وتعطي وفقاً للنتائج معلومات دقيقة جداً عن مخاطر ضربات القلب غير المنتظمة والمسبّبة للسكتات القلبية.

 

واستخدم الباحثون لتطوير التقنية مئات من صور القلب محسنة التباين والمأخوذة من المرضى، لتدريبها على التعرف على مختلف أنماط الاضطرابات القلبية بدقة وسرعة عالية، ما يساهم في إنقاذ حياة المرضى، لا سيما أن أغلب السكتات القلبية تنجم عادة عن مرض طويل الأمد، ولكن في أحيان أخرى تكون اضطرابات القلب مخفية وغير متوقعة.

 

الى ذلك، أكدت ناتاليا ترايانوفا مؤلّفة الدراسة أن "التقنية الجديدة تفيد بتسريع القرار الطبي المتعلق بمخاطر عدم انتظام ضربات القلب".

 

ويعوّل الأطباء على دخول خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى المجال الطبي، لنصل إلى مستقبل تلعب فيه التقنية دوراً كبيراً في شفاء المرضى ورعايتهم، وتخفيف الأعباء عن الأطباء والكوادر الطبية.

 

المصدر: لها
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