شراب الرمان في رمضان... اليكم أبرز فوائده

هل شراب الرمان المركز مفيد أو ضار؟ وماذا عن شراب التمر هندي وقمر الدين؟ وما فوائد وأضرار العصائر المركزة بأنواعها المختلفة خاصة في رمضان إذ يقبل كثير من الأشخاص على شرب العصير لإطفاء عطشهم وقت الإفطار؟ وما فوائد وأضرار عصائر التمر هندي والعرقسوس والكركديه؟ وبماذا يوصي طبيب تركي الصائمين؟وفي ما يلي بعض الفوائد المحتملة لشراب الرمان:ويحتوي عصير الرمان على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر 3 مرات من الشاي الأخضر، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان في إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهاب، وفقا لتقرير في "ميديكال نيوز توداي" (medical news today).فيتامين سييحتوي عصير ثمرة رمان واحدة على أكثر من 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي (C).الوقاية من مرض ألزهايمريعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان وتركيزها العالي يعمل على إعاقة تقدم مرض ألزهايمر ويحمي الذاكرة.مضاد للالتهاباتعصير الرمان مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.التهاب المفاصلقد تساعد مركبات "الفلافونول" الموجودة في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يسهم في الفصال العظمي وتلف الغضاريف.أمراض القلبيعد عصير الرمان من أكثر أنواع العصائر المفيدة لصحة القلب، ويبدو أنه يحمي القلب والشرايين.أظهرت دراسات صغيرة أن العصير يحسن تدفق الدم ويمنع الشرايين من أن تصبح متيبسة وسميكة. وقد يؤدي أيضا إلى إبطاء نمو اللويحات وتراكم الكوليسترول في الشرايين، لكن الرمان قد يتفاعل سلبا مع ضغط الدم وأدوية الكوليسترول مثل الستاتين.تأكد من طبيبك قبل شرب عصير الرمان.ضغط الدمشرب عصير الرمان يوميا قد يساعد أيضا في خفض ضغط الدم الانقباضي.غني بالفيتاميناتبالإضافة إلى فيتاميني سي وإي (E)، يعد عصير الرمان مصدرا جيدا لحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين كي (K).الذاكرةأظهرت دراسة حديثة أن شرب كوب من عصير الرمان يوميا قد يحسن التعلم والذاكرة.الخصوبةإن تركيز عصير الرمان من مضادات الأكسدة والقدرة على التأثير على الإجهاد التأكسدي يجعله وسيلة مساعدة محتملة للخصوبة. وثبت أن الإجهاد التأكسدي يسبب خللا في الحيوانات المنوية ويقلل الخصوبة عند النساء.أيضا يمكن أن يؤدي شرب عصير الرمان إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وهو أحد الهرمونات الرئيسية وراء الدافع الجنسي، وفقا لميديكال نيوز توداي.أضرار شراب الرمان:قد يحتوي على كثير من السكر، ولا يلائم مرضى السكري.لا يحتوي على الألياف الغذائية، ولا يعزز الشعور بالشبع.كما أسلفنا، إذا كنت مريضا فيجب استشارة طبيبك قبل تناوله.شراب قمر الدينيحضر شراب قمر الدين من نقع شرائح قمر الدين في الماء ثم طبخه حتى يذوب ويتحول لشراب. وقمر الدين هو عجينة المشمش المجفف، وهو فاكهة غنية بالعديد من المكونات الصحية.فبيتا كاروتين الموجود في المشمش وعصيره يمكن أن يساعدا في محاربة أمراض القلب. هذه الفاكهة غنية أيضا بفيتاميني إيه (A) وسي. ويعتقد أن فيتامين إيه مفيد لصحة العين، وكلاهما يوفران مضادات أكسدة قوية تحارب الأمراض.(الجزيرة)