21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
تقنية واعدة لعلاج المصابين بالنوبات القلبية
Lebanon 24
16-04-2022
|
05:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل علماء بريطانيون على الاستفادة من تقنية استخدمت في صناعة لقاحات كوفيد-19، لتطوير علاج للنوبات القلبية.
ويجري علماء في مستشفى كينغز كوليدج لندن دراسات لتكييف التتبع الجيني المستخدم في صنع لقاحات كورونا، للمساعدة في تجديد القلوب المتضررة من السكتات القلبية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور ماورو جياكا، قوله: "ولدنا جميعا بعدد محدد من الخلايا العضلية في قلبنا وهي بالضبط نفس الخلايا التي سنموت بها. لا يستطيع القلب إصلاح نفسه بعد نوبة قلبية. هدفنا إيجاد علاج يمكنه إقناع الخلايا الباقية بالتكاثر".
وأضاف جياكا: "نستخدم بالضبط نفس التكنولوجيا مثل لقاحي "فايزر" و"موديرنا" لحقن جزيئات حمض النووي الريبي في القلب، والوصول إلى خلايا القلب الباقية ودفع تكاثرها. ستحل الخلايا الجديدة محل الميتة، وسيكون لدى المريض أنسجة عضلية جديدة".
وأشار جياكا إلى أن فريقه يعمل بالإضافة إلى مساعدة القلوب على التجدد، من أجل علاج يوقف موت الخلايا أثناء النوبة القلبية.
وأكد جياكا نجاح محاولات تجديد قلوب الخنازير التالفة حتى الآن، ومن المقرر إجراء الاختبارات على البشر في العامين المقبلين.
وتتسبب السكتات القلبية في صدمة لعضلة القلب، وقتل ما يصل إلى 100 خلية في هذا العضو الحيوي.
ولا يملك قلب الإنسان القدرة على شفاء نفسه، مما يترك العديد من ضحايا السكتة القلبية بآثار خطيرة تؤدي إلى مزيد من المضاعفات.
الأكثر قراءة
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
Lebanon 24
انتشارٌ أمني ومداهمات في الضاحية.. ماذا يحدث هناك؟
16:26 | 2022-04-15
15/04/2022 04:26:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
Lebanon 24
"ولعت" داخل مطعم في بيروت.. إشكالٌ وإطلاق نار!
16:34 | 2022-04-15
15/04/2022 04:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بوليسي في الشويفات.. فتاتان توقعان برجل وسط الطريق وما جرى مُشوق!
Lebanon 24
مشهد بوليسي في الشويفات.. فتاتان توقعان برجل وسط الطريق وما جرى مُشوق!
02:30 | 2022-04-16
16/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سيكون حاضرا بستة نواب
Lebanon 24
الحريري سيكون حاضرا بستة نواب
01:15 | 2022-04-16
16/04/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
Lebanon 24
بعد غياب ممثلة لبنانية فقدت الكثير من وزنها.. شاهدوا كيف أصبحت (صور)
03:16 | 2022-04-16
16/04/2022 03:16:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:00 | 2022-04-16
بعض البهارات قد تساهم في تخفيض نسبة السكر في الدم
08:00 | 2022-04-16
تقنية جديدة تتنبأ باضطرابات القلب المُميتة.. ما هي؟
07:00 | 2022-04-16
شراب الرمان في رمضان... اليكم أبرز فوائده
05:00 | 2022-04-16
إليكم هذه النصائح السهلة لحماية الجهاز الهضمي في رمضان
03:00 | 2022-04-16
"فائدة غريبة" من التبرع المنتظم بالدم!
02:00 | 2022-04-16
لماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع؟ خبراء يجيبون
فيديو
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
16/04/2022 18:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
16/04/2022 18:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
Lebanon 24
رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى مواصفات سيارة "Outback" الجديدة من "سبارو"! (فيديو)
11:00 | 2022-04-15
16/04/2022 18:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact