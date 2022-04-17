صحة

تغير الصوت قد يكون علامة على إصابتك بهذا المرض

Lebanon 24
17-04-2022 | 02:00
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تشير التقديرات إلى أن نصف السكان سيصابون بالسرطان في المملكة المتحدة، حيث يعد السرطان من أكثر الأمراض فتكًا في البلاد.
وبحسب موقع " express"، يمكن أن يأتي المرض بأشكال عديدة في أماكن كثيرة من الجسم، بما في ذلك الفم، وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن سرطان الفم "قد يكون على سطح اللسان أو داخل الخدين أو سقف الفم أو الشفتين أو اللثة".
هناك عدد من الأعراض التي يجب الانتباه إليها والتي تشير إلى وجود خطأ ما، إذ يعد تغير الصوت أحد هذه الأعراض فيما أهم الأعراض الأخرى:
• ألم أو صعوبة في البلع.
• فقدان وزن غير مقصود.
• نزيف أو تنميل في الفم.
• فقدان سن واحد أو أكثر بدون سبب واضح.
• صعوبة تحريك الفك.
• ظهور بقع حمراء أو بيضاء على بطانة الفم.
وينصح بشدة في حال اكتشاف أي من الأعراض، بمراجعة طبيب عام أو طبيب أسنان إذا استمرت لفترة أطول من ثلاثة أسابيع. ويمكن لطبيب الأسنان التحقق سنويا من أي مشاكل من خلال فحص الأسنان.
 
المصدر: سبوتنيك
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