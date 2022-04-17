27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
أفضل عادة أكل للوقاية من مرض السكري
Lebanon 24
17-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجدت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي نباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، بحسب "eatthis".
في الدراسة، التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة "Diabetologia"، نظر الباحثون في ملامح مستقلب البلازما (طريقة لقياس المستقلبات) لأكثر من 10 آلاف شخص.
ووجدوا أن ملفات الأشخاص الذين تمسكوا بالنظم الغذائية القائمة على النباتات، وخاصة أولئك الذين تتكون وجباتهم النباتية من أطعمة صحية، كانت مرتبطة بانخفاض احتمالات الإصابة بالمرض.
تقول خبيرة التغذية جوليانا هيفير: "هذه دراسة رائعة تضيف المزيد من الأدلة إلى قاعدة البيانات المتنامية باستمرار حول الحد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري مع نظام غذائي كامل يعتمد على النباتات".
وأضافت: "مع كل دراسة جديدة، نتعلم المزيد عن آليات العمل التي لا تعد ولا تحصى والتي يكون من خلالها النظام الغذائي النباتي فعالا للغاية في تحسين مرض السكري من النوع الثاني، وهو التشخيص الذي يسبب معاناة هائلة لمئات الملايين من الناس حول العالم".
حددت الدراسة أن "ملامح مستقلب البلازما لأولئك الذين حافظوا على نظام غذائي صحي قائم على النباتات كانت مرتبطة بشكل أقوى بخطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة مع أولئك الذين كان نظامهم الغذائي غير صحي".
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
Lebanon 24
مفاجأة كبرى لجنبلاط في الشوف.. قرارٌ سيخلُط الأوراق انتخابياً!
04:00 | 2022-04-17
17/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
Lebanon 24
جبهةٌ تشتعل.. اشتباكات عنيفة تهزّ البقاع الشمالي
15:36 | 2022-04-16
16/04/2022 03:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خدعت الشباب في مصر... اليكم قصتها كاملة
Lebanon 24
خدعت الشباب في مصر... اليكم قصتها كاملة
14:00 | 2022-04-16
16/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
Lebanon 24
طرفٌ يفتح معركة مباشرة ضدّ بري.. من هو؟
05:15 | 2022-04-17
17/04/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
Lebanon 24
دورية للجيش تتعرّض لاطلاق نار من الجانب السوري... إليكم تفاصيل ما جرى (صورة)
23:10 | 2022-04-16
16/04/2022 11:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2022-04-17
مع التقدم في العمر.. أجسامنا بحاجة للمزيد من هذه المادة
05:00 | 2022-04-17
ما هي الآثار الجانبية السرية لتناول المانجو؟
02:00 | 2022-04-17
تغير الصوت قد يكون علامة على إصابتك بهذا المرض
23:00 | 2022-04-16
4 مشروبات يتناولها الأشخاص الأطول عمراً بالعالم.. ماهي؟
16:00 | 2022-04-16
أكثر من 5 الاف "فيروس" تعيش في قلب المحيطات... اليكم التفاصيل
14:00 | 2022-04-16
الأدوية المضادة "للكوليسنرول"... اليكم بعض آثارها الجانبية
فيديو
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
17/04/2022 20:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
وائل كفوري يُرنم "اليوم عُلِّق على خشبة".. شاهدوا الفيديو
00:59 | 2022-04-16
17/04/2022 20:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"بي إم دبليو" تكشف عن سيارة "X7" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-15
17/04/2022 20:39:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact