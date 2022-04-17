صحة

أفضل عادة أكل للوقاية من مرض السكري

Lebanon 24
17-04-2022 | 08:00
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وجدت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي نباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، بحسب "eatthis".
في الدراسة، التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر في مجلة "Diabetologia"، نظر الباحثون في ملامح مستقلب البلازما (طريقة لقياس المستقلبات) لأكثر من 10 آلاف شخص.
ووجدوا أن ملفات الأشخاص الذين تمسكوا بالنظم الغذائية القائمة على النباتات، وخاصة أولئك الذين تتكون وجباتهم النباتية من أطعمة صحية، كانت مرتبطة بانخفاض احتمالات الإصابة بالمرض.
تقول خبيرة التغذية جوليانا هيفير: "هذه دراسة رائعة تضيف المزيد من الأدلة إلى قاعدة البيانات المتنامية باستمرار حول الحد من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري مع نظام غذائي كامل يعتمد على النباتات".
وأضافت: "مع كل دراسة جديدة، نتعلم المزيد عن آليات العمل التي لا تعد ولا تحصى والتي يكون من خلالها النظام الغذائي النباتي فعالا للغاية في تحسين مرض السكري من النوع الثاني، وهو التشخيص الذي يسبب معاناة هائلة لمئات الملايين من الناس حول العالم".
حددت الدراسة أن "ملامح مستقلب البلازما لأولئك الذين حافظوا على نظام غذائي صحي قائم على النباتات كانت مرتبطة بشكل أقوى بخطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة مع أولئك الذين كان نظامهم الغذائي غير صحي".
المصدر: سبوتنيك
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