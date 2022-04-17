صحة

كيف يؤثر تناول البطيخ على عملية فقدان الوزن؟

Lebanon 24
17-04-2022 | 23:00
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كثيرًا ما يوصي الخبراء بتناول البطيخ لفقدان الوزن، ولكن ما مدى فعاليته في إنقاص الوزن، وما هي الفوائد الصحية الأخرى التي يقدمها.
ينتمي البطيخ إلى عائلة القرعيات، والتي ينتمي إليها الخيار أيضاً، ولفهم دور البطيخ في إنقاص الوزن، نحتاج إلى إلقاء نظرة على التركيبة الغذائية للبطيخ:
القيمة الغذائية للبطيخ
تحتوي 100 غرام من البطيخ على 30 سعرة حرارية و0.6 غرام بروتين و 7.6 غرام كربوهيدرات و 6.2 غرام سكر و 0.4 غرام ألياف. ويحذر الخبراء، من تناول البطيخ بشكل يومي لأن مؤشر نسبة السكر في الدم للبطيخ هو 72، لذا فإن تناوله بشكل مفرط قد يؤدي إلى زيادة السكر في الدم.
بصرف النظر عن ذلك، يحتوي البطيخ على فيتامين سي والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ب 5 وفيتامين أ جنبًا إلى جنب مع المركبات النباتية سيترولين والليكوبين. الجزء الأبيض الذي يغطي لب البطيخ الأحمر هو السيترولين الذي يتحول إلى حمض الأرجينين الأميني الأساسي. الأرجينين مهم للأداء الطبيعي للرئتين والكلى والكبد والجهاز التناسلي.
هل البطيخ مثالي لخسارة الوزن؟
تحتوي 100 غرام من البطيخ على 30 سعرة حرارية فقط، علاوة على ذلك، فإن تركيبته المائية البالغة 90٪ تجعله خياراً مثاليًا لفقدان الوزن. وبما أن البطيخ يحتوي على كمية قليلة من الألياف، ينصح بتناول مصدر جيد للألياف إلى جانبه.
فوائد البطيخ الأخرى
يقول تقرير لجامعة هارفارد: "يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية المعروفة بفائدتها لصحة القلب. أحدها الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم. والآخر هو سيترولين، وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك، وهو مادة معروفة بقدرتها على ارخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم".
ماذا يحدث عندما تفرط في تناول البطيخ؟
إن تناول الكثير من البطيخ لن يسرع من حرق الدهون في جسمك، بل قد يؤدي إلى مضاعفات أخرى. الإفراط في تناول البطيخ يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء، لأنه يحتوي على 91٪ من الماء. قد يؤدي أيضًا إلى التهاب الكبد وارتفاع مستوى الغلوكوز ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشكلة في القلب والأوعية الدموية، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا. 
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