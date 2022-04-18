صحة

هل تعانون من الخمول بعد الأكل في رمضان... اليكم الأسباب والحلول

Lebanon 24
18-04-2022 | 00:04
A-
A+
Doc-P-943313-637858624628779004.jpg
Doc-P-943313-637858624628779004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح مجلس الصحة الخليجي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى شعور الشخص بالخمول بعد تناوله الإفطار في شهر رمضان، وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب هي نوع الطعام وحجم وجبة الطعام وقلة النوم في الليل.

وبيّن المجلس في منشور عبر حسابه على "تويتر" أن تناول الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين خلال وجبة الإفطار يزيد من شعور الشخص بالتعب، وذلك بسبب إنتاج الجسم لمادة السيروتونين الكيميائية التي تلعب دوراً في تنظيم المزاج ودورات النوم.
 
وأضاف أن كمية الطعام التي يتم تناولها خلال وجبة الإفطار، تلعب دوراً مهماً في الشعور بالخمول بعد الأكل، حيث يؤدي تناول وجبة كبيرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويتبع ذلك انخفاض في الطاقة، كما تؤدي قلة فترة النوم خلال الليل إلى شعور الشخص بالتعب طوال اليوم.

من جهتها، نصحت وزارة الصحة السعودية في رسالتها اليومية عبر حسابها في «تويتر» بالالتزام بوقت محدد وثابت للاستيقاظ وتجنب المأكولات الثقيلة، وكذلك تناول الكافيين قبل النوم بـ4 أو6 ساعات، مشيرة إلى أهمية اتباع تلك الإرشادات، حتى لا تؤثر على جودة نوم الشخص، مما يقوده للشعور بالخمول والكسل أثناء النهار.
 
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-18
02:00 | 2022-04-18
23:00 | 2022-04-17
16:00 | 2022-04-17
16:00 | 2022-04-17
14:00 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website