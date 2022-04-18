هل تعانون من الخمول بعد الأكل في رمضان... اليكم الأسباب والحلول

أوضح مجلس الصحة الخليجي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى شعور الشخص بالخمول بعد تناوله الإفطار في شهر رمضان، وعزا ذلك إلى ثلاثة أسباب هي نوع الطعام وحجم وجبة الطعام وقلة النوم في الليل.



وبيّن المجلس في منشور عبر حسابه على "تويتر" أن تناول الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين خلال وجبة الإفطار يزيد من شعور الشخص بالتعب، وذلك بسبب إنتاج الجسم لمادة السيروتونين الكيميائية التي تلعب دوراً في تنظيم المزاج ودورات النوم.

وأضاف أن كمية الطعام التي يتم تناولها خلال وجبة الإفطار، تلعب دوراً مهماً في الشعور بالخمول بعد الأكل، حيث يؤدي تناول وجبة كبيرة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويتبع ذلك انخفاض في الطاقة، كما تؤدي قلة فترة النوم خلال الليل إلى شعور الشخص بالتعب طوال اليوم.



من جهتها، نصحت وزارة الصحة السعودية في رسالتها اليومية عبر حسابها في «تويتر» بالالتزام بوقت محدد وثابت للاستيقاظ وتجنب المأكولات الثقيلة، وكذلك تناول الكافيين قبل النوم بـ4 أو6 ساعات، مشيرة إلى أهمية اتباع تلك الإرشادات، حتى لا تؤثر على جودة نوم الشخص، مما يقوده للشعور بالخمول والكسل أثناء النهار.