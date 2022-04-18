صحة

أطعمة ترتبط بـ "تدهور مهارات التفكير" مع التقدم بالعمر

Lebanon 24
18-04-2022 | 23:00
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تشير التقارير الطبية إلى أن الخرف، وهو مصطلح عام للأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ، سيشهد تسارعا في عدد الإصابات خلال العقود القادمة.
ورغم هذا التهديد، إلا أن الخبر السار يكمن في أنه لا يزال من الممكن تخفيف تأثيره، وهذا بسبب وجود طرق مثبتة لتعديل خطر الإصابة بالخرف.
وتسلط الأبحاث الجارية الضوء على الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في التسبب في تدهور الدماغ.
ووفقا للدكتورة ميشيل لوتشيانو من جامعة إدنبرة، يجب أن تتعامل بسهولة مع الدهون غير المشبعة إذا كنت ترغب في الحفاظ على دماغك في حالة جيدة.
وترتبط الدهون المشبعة، التي عادة ما تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة، بنتائج سيئة لأمراض القلب والأوعية الدموية، وما يضر القلب يضر بالدماغ دائما.
ووضحت الدكتورة لوسيانا، التي أشارت إلى بعض أسوأ الأطعمة الضارة، مثل الزبدة وزيت النخيل ومنتجات الألبان واللحوم، كيف يمكن للدهون المشبعة أن تقوض صحة الدماغ.
وفي حديثها إلى Age UK، قالت الطبيبة إن تناول الدهون المشبعة "مرتبط بتدهور مهارات التفكير لدى كبار السن".
 
توصيات الإرشادات الصحية :

- يجب ألا يأكل الرجل العادي الذي يبلغ من العمر 19 إلى 64 عاما أكثر من 30غ من الدهون المشبعة يوميا

- يجب ألا تأكل المرأة المتوسطة التي يتراوح عمرها بين 19 و64 عاما أكثر من 20غ من الدهون المشبعة يوميا.

- يوصى أيضا بأن يقلل الأشخاص من تناولهم للدهون بشكل عام واستبدال الدهون المشبعة ببعض الدهون غير المشبعة، بما في ذلك دهون أوميغا 3.

وهناك نصائح عملية تساعدك على التقليل من الدهون المشبعة على وجه التحديد. ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS)، يمكن أن تساعدك ملصقات التغذية الموجودة على الجزء الأمامي والخلفي من العبوة في تقليل الدهون المشبعة.
المصدر: روسيا اليوم
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