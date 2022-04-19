صحة

لتفادي المشاكل الصحية... فواكه لا يجب مزجها معاً!

Lebanon 24
19-04-2022 | 02:00
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الفواكه غنية بالعناصر الغذائية ولكنها غنية أيضًا بالسكر والألياف، لذلك يجب تجنب خلط تركيبات معينة من الفاكهة لأنها قد تكون خطيرة وقد تسبب مشاكل صحية، بحسب موقع "Health".

يجب أن ندرك أن الجمع بين عدد قليل من الفاكهة يمكن أن يسبب تأثيرًا ضارًا على جهازنا الهضمي وعلى صحتنا أيضًا. تعتبر الفاكهة ذات قيمة غذائية عالية ومليئة بالفيتامينات والمعادن ومع ذلك ، يمكن تصنيف الثمار على أنها حمضية ، ونسبة عالية من الماء.

معظمنا لديه عادة تقطيع جميع الفواكه والخضروات المتوفرة وخلطها في وعاء للاستمتاع بأجمل وجبة صحية على الإطلاق ومع ذلك ، في حين أنه من الصحيح أن الفاكهة صحية للغاية ، فإن خلط أنواع مختلفة من الفاكهة مع الخضار والفواكه الأخرى يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي وبعض المشاكل المزمنة الخطيرة.

بعض الفواكه التي لا يجب عليك مزجها معاً:
 
1. لا تجمع بين البطيخ مع أي فواكه أخرى
 
يوصى بتجنب خلط البطيخ والشمام مع الفواكه الأخرى، يجب تناول البطيخ فقط مع البطيخ لأنه يتم هضمه بسرعة أكبر من الفواكه الأخرى، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، لذلك قد لا يهضم بشكل صحيح عند دمجه مع الفواكه".

2. تجنب خلط الفاكهة النشوية بالفواكه الغنية بالبروتين
 
بعض الفواكه النشوية في الطبيعة تشمل الموز، من المهم تجنب خلط هذه الفاكهة بالفواكه الغنية بالبروتين مثل الجوافة والمشمش المجفف والكيوي والأفوكادو والتوت الأسود قد يكون الجمع بين الاثنين أمرًا خطيرًا لأن الجسم يحتاج إلى قاعدة حمضية لهضم البروتينات وقاعدة قلوية لكسر النشويات.

3. تجنب خلط الفواكه الحمضية بالفواكه الحلوة
 
يجب عدم خلط الفواكه الحمضية وشبه الحمضية مثل الجريب فروت والفراولة والتفاح والرمان والخوخ مع الفواكه الحلوة مثل الموز والزبيب هذا لأنه غالبًا ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والغثيان والصداع.

4. تجنب خلط البابايا والليمون
 
من الأفضل تجنب هذا المزيج حيث أن خلط البابايا مع الليمون قد يسبب فقر الدم أو عدم توازن الهيموجلوبين علاوة على ذلك  يمكن أن يكون خطيرًا حقًا على الأطفال ، لذا حاول تجنب هذه الفاكهة معًا قدر الإمكان.

5- تجنب تناول الفواكه والخضروات معًا
 
لا يُنصح بالجمع بين الفاكهة والخضار ، لأن نسبة السكر العالية في الفاكهة يمكن أن تعيق عملية الهضم للخضروات، لذا قد لا يكون تناول البرتقال والجزر معًا هو الأفضل لبطنك!
المصدر: اليوم السابع
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