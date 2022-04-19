صحة

هل التدخين قبل إجراء تحليل الدم يغيّر النتائج؟ إليكم الجواب الحاسم

Lebanon 24
19-04-2022 | 08:00
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تتطلب بعض اختبارات الدم منك الصيام لعدة ساعات مسبقًا، عادةً قبل جمع عينة الدم بحوالي 8-12 ساعة، وبالطبع لا يجب أن تأكل أو تشرب أي شيء خلال فترة الصيام، لكن هل يؤثر التدخين على نتيجة تحليل الدم.. هذا ما نتعرف على إجابته في السطور التالية، بحسب موقع "medicinenet".

يمكن أن يؤثر التدخين على نتائج فحص الدم لذلك إذا طُلب منك الصيام قبل فحص الدم ، فيجب عليك أيضًا تجنب التدخين وتشمل الأشياء الأخرى التي يجب تجنبها قبل الاختبار ما يلي:

-مضغ العلكة (حتى بدون سكر)

-ممارسة الرياضة

ما أهمية الصيام قبل إجراء فحص الدم؟
 
الصيام ليس إلزاميًا في اختبارات وظائف الكلى ، واختبار مستويات الفيتامينات في الدم ، واختبار مؤشرات الدم ، وما إلى ذلك.

ولكن بالنسبة لبعض اختبارات الدم ، يساعد الصيام مسبقًا على تحسين دقة النتائج وموثوقيتها. ونتائج الاختبارات الدقيقة ضرورية لتشخيص مختلف الحالات الصحية ومراقبة فعالية العلاج.

عندما تأكل وتشرب قبل إجراء اختبارات الدم ، فإن العناصر الغذائية التي تتناولها يتم تكسيرها وامتصاصها في مجرى الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مستويات بعض المواد في الدم ، مثل سكر الدم والحديد والكوليسترول والدهون الثلاثية والإنزيمات ، مما يؤثر على نتائج الاختبار ويمكن أن يؤدي إلى تشخيص غير صحيح ومضاعفات صحية.

في بعض الأحيان ، قد تنسى الصيام وتأكل أو تشرب شيئًا عن طريق الخطأ. إذا حدث هذا ، يجب أن تتحدث مع طبيبك حول إعادة تحديد موعد فحص الدم.
المصدر: اليوم السابع
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