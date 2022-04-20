صحة

تطوير جهاز يشخص الأمراض الفيروسية في 20 ثانية

Lebanon 24
20-04-2022 | 16:00
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تمكن باحثون إيرانيون من تطوير جهاز اختبار صغير يمكنه الكشف عن الأمراض الفيروسية خلال 20 ثانية دون استخدام أجهزة مساعدة.
ذكرت ذلك وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الجهاز يعتمد طريقة جديدة غير الطريقة المتعارف عليها بأخذ عينات من الأنف أو الحلق.
 
ولفتت الوكالة إلى أن الشركة التي طورت الجهاز الجديد تقول إن تكلفته اقتصادية جدا، مشيرة إلى أن طريقة استعماله بسيطة ويمكن لأي شخص تنفيذها بنفسه.
وأهم ما يميز الجهاز الجديد هو سهولة الاستخدام وسرعة الحصول على النتائج مع انخفاض التكلفة.
وتقول الوكالة إن هذا الجهاز يساهم في خفض الاعتماد على الأجهزة المستوردة التي تستنزف العملات الصعبة، إضافة إلى إمكانية تصديره في المستقبل.
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