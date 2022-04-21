حيلة لتبييض الأسنان باستخدام 3 مكونات منزلية

شارك أحد المدونين مقطع فيديو على تيك توك يشرح فيه حيلة بسيطة لتبييض الأسنان باستخدام 3 مكونات منزلية دون اللجوء إلى المواد الكيماوية والعلاجات باهظة الثمن.ونشر أرمين أدامجان حيلته السحرية والفعالة لتبييض الأسنان على تيك توك عبر حسابه creative_explained وقال إن كل ما تحتاجه هو ثلاثة مكونات يسهل شراؤها أو قد تكون متوفرة بالفعل في مطبخك.وأوضح آرمين أن كل ما تحتاجه لتبييض أسنانك هو مزيج من ثلاثة مكونات فقط: الكيوي والخيار وصودا الخبز. وقال "الكيوي مليء بالكالسيوم والخيار يخلصك من أي بكتيريا ضارة تتراكم في فمك، والتي بدورها تمنحك أسناناً ناصعة البياض".ويشرح آرمين طريقة تبييض الأسنان بهذه المكونات " أحضر وعاءًا، أضف القليل من الكيوي. أضف بعض الخيار واهرس المكونين". وظهر وهو يمسك شريحتين من الخيار وشريحتين من الكيوي ويستخدم مدقة وهاون لهرسهما معًا.وأوضح أدامجان أن كل ما نحتاجه هو وضع هذا الخليط على فرشاة أسناننا وتنظيف أسناننا بها، مضيفًا أن طعم المزيج مثل الكيوي.وفي حين أنه يمكننا استخدام هذا المزيج مرتين في الأسبوع على أسناننا، يوصي خبير الأسنان الدكتور جوزيف فيلد باستخدامه بشكل أقل. وقال فيلد "يجب أن تكون حريصًا على عدم استخدامه كثيرًا لأنه قد يتسبب في تآكل مينا أسنانك، هذا لأن صودا الخبز مادة كاشطة بينما يحتوي الكيوي والخيار على أحماض، والتي إذا تم استخدامها كثيرًا يمكن أن تسبب الضرر".ويقترح الخبير أن نستخدم الخليط مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى عشرة أيام متتالية، ثم نستخدمه مرة أو مرتين شهريًا للحفاظ على بياض الأسنان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.