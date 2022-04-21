صحة

حيلة لتبييض الأسنان باستخدام 3 مكونات منزلية

Lebanon 24
21-04-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-944364-637861207004854145.jpg
Doc-P-944364-637861207004854145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك أحد المدونين مقطع فيديو على تيك توك يشرح فيه حيلة بسيطة لتبييض الأسنان باستخدام 3 مكونات منزلية دون اللجوء إلى المواد الكيماوية والعلاجات باهظة الثمن.
ونشر أرمين أدامجان حيلته السحرية والفعالة لتبييض الأسنان على تيك توك عبر حسابه  creative_explained  وقال إن كل ما تحتاجه هو ثلاثة مكونات يسهل شراؤها أو قد تكون متوفرة بالفعل في مطبخك.
وأوضح آرمين أن كل ما تحتاجه لتبييض أسنانك هو مزيج من ثلاثة مكونات فقط: الكيوي والخيار وصودا الخبز. وقال "الكيوي مليء بالكالسيوم والخيار يخلصك من أي بكتيريا ضارة تتراكم في فمك، والتي بدورها تمنحك أسناناً ناصعة البياض".
ويشرح آرمين طريقة تبييض الأسنان بهذه المكونات " أحضر وعاءًا، أضف القليل من الكيوي. أضف بعض الخيار واهرس المكونين". وظهر وهو يمسك شريحتين من الخيار وشريحتين من الكيوي ويستخدم مدقة وهاون لهرسهما معًا.
وأوضح أدامجان أن كل ما نحتاجه هو وضع هذا الخليط على فرشاة أسناننا وتنظيف أسناننا بها، مضيفًا أن طعم المزيج مثل الكيوي.
وفي حين أنه يمكننا استخدام هذا المزيج مرتين في الأسبوع على أسناننا، يوصي خبير الأسنان الدكتور جوزيف فيلد باستخدامه بشكل أقل. وقال فيلد "يجب أن تكون حريصًا على عدم استخدامه كثيرًا لأنه قد يتسبب في تآكل مينا أسنانك، هذا لأن صودا الخبز مادة كاشطة بينما يحتوي الكيوي والخيار على أحماض، والتي إذا تم استخدامها كثيرًا يمكن أن تسبب الضرر".
ويقترح الخبير أن نستخدم الخليط مرة واحدة يوميًا لمدة تصل إلى عشرة أيام متتالية، ثم نستخدمه مرة أو مرتين شهريًا للحفاظ على بياض الأسنان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-21
23:20 | 2022-04-20
16:00 | 2022-04-20
14:00 | 2022-04-20
12:42 | 2022-04-20
12:00 | 2022-04-20
فيديو
lebanon 24
20:53 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website