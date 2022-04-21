صحة

أطعمة تؤثر على معدل ضربات القلب

Lebanon 24
21-04-2022 | 05:00
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يتأثر معدل ضربات القلب بالشعور والنشاط البدني والأطعمة.
ولا تشكل الأطعمة خطورة على الأصحاء بل قد تحتوي على فوائد صحية أخرى. لكن إذا كان هناك قلق صحي على خفقان القلب، تجب مراقبة كمية الأطعمة وتأثيرها.
الفلفل الحار
يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، خاصة الفلفل الحار والكاري، إلى رفع معدل ضربات القلب، وتحفيز إفراز الإندورفين، المادة التي تحفز الشعور بالإثارة والسرور.
ويحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين التي أظهرت دراسات أنها تخفض الشهية، وتزيد مستوى الطاقة ومعدلات ضربات القلب.
الشوكولا
قد يرتفع معدل ضربات القلب بعد تناول الشوكولا. ووفق دراسة بريطانية تبين أن البعض "ينتابهم انفعال بعد تناول الشوكولا أكثر من القبلات".
ويمكن أن تزيد حبوب الكاكاو التي تُصنع منها الشوكولا تدفق الدم، وتمنع التجلط، ومعدل ضربات القلب.
 الكافيين
الكافيين منبّه طبيعي في حبوب البن والشاي والكاكاو وأطعمة الأخرى. وتضيفه بعض الشركات المصنعة للأغذية إلى بعض المشروبات.
وللكافيين قدرة على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم ونشاط الدماغ، وعلى المرضى بارتفاع الضغط الحذر من مشروبات الطاقة لأنها غنية بالكافيين.
ويتفاعل الكافيين مع عدد من الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، ما يزيد ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
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