20
o
بيروت
22
o
طرابلس
25
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
25
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
ما هي أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم؟
Lebanon 24
22-04-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الجمعية السويسرية لأبحاث التغذية إن المغنيسيوم هو معدن مهم للغاية لصحة العضلات والعظام والقلب.
وأضافت الجمعية أن نقص المغنيسيوم في الجسم له أسباب عدة تتمثل في التغذية أحادية الجانب الخالية من المغنيسيوم والإسهال المستمر على مدار فترة زمنية طويلة وأمراض الأمعاء مثل داء كرون والتهاب البنكرياس وداء السكري وفرط نشاط الغدة الدرقية وفرط الألدوستيرونية (مرض يصيب الغدد الكظرية).
كما قد يرجع سبب نقص هذا المعدن إلى تناول بعض الأدوية على مدار فترة زمنية طويلة مثل المُليّنات وأدوية إدرار البول والمضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون وأدوية القلب.
وتتمثل أعراض نقصه في التقلصات العضلية وضعف العضلات ومتاعب القلب مثل الخفقان واضطرابات نظم القلب وآلام القلب، إلى جانب الاضطراب الداخلي والعصبية وسرعة الاستثارة، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل الصداع والدوار والإرهاق واضطرابات النوم وضعف التركيز.
وأشارت الجمعية إلى أن الجسم يحتاج إلى المغنيسيوم بمعدل يبلغ 300 ملغرام يومياً بالنسبة للنساء وبمعدل 350 ملغرام للرجال، علماً بأن المصادر الغذائية الغنية بالمغنيسيوم تتمثل في المكسرات ودقيق الشوفان ونخالة القمح ومنتجات الألبان والفاصولياء والبطاطس على الكثير من المغنيسيوم، بالإضافة إلى المياه المعدنية الغنية بالمغنيسيوم.
وفي حالات النقص الشديد يمكن أيضاً اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم تحت إشراف الطبيب نظراً لأن تناول جرعة زائدة من المغنيسيوم تترتب عليه آثار جانبية مثل الإسهال وانخفاض ضغط الدم.
تابع
الأكثر قراءة
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
Lebanon 24
نهاية حزينة لمصمّم أحذية النجوم في برج حمود... قصته مؤثرة جداً!
23:32 | 2022-04-21
21/04/2022 11:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه
23:29 | 2022-04-21
21/04/2022 11:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
Lebanon 24
سرقة من نوع آخر تخيف اللبنانيين.. ما قصتها؟
11:30 | 2022-04-22
22/04/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
Lebanon 24
من جديد أنجي خوري تتخطى المحظور.. ظهرت شبه عارية والجمهور يهاجمها: "عيب نضبي" (صورة)
02:13 | 2022-04-22
22/04/2022 02:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)
Lebanon 24
ابنة مقدم البرامج اللبناني الشهير وزوجته عارضة الأزياء مريضة.. والجمهور قلق! (صور)
01:30 | 2022-04-22
22/04/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
14:00 | 2022-04-22
أدوية قد تزيد حدة الصداع... ما هي؟
12:00 | 2022-04-22
لهذه الأسباب... لا تتجاهل التعرق في الليل
10:00 | 2022-04-22
مشاكل الكبد... اليكم بعض العوارض المقلقة
07:00 | 2022-04-22
بعض الامراض يتم معالجتها عبر الغذاء... اليكم التفاصيل
05:00 | 2022-04-22
تقنية جديدة لكشف فيروس كورونا
02:00 | 2022-04-22
مضادات الاكتئاب.. هل تجعل الناس أكثر سعادة؟
فيديو
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة خائفة من الموت وحيدة: أعيش في منزل بالإيجار (فيديو)
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 22:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
Lebanon 24
فيديو يفضح جوني ديب... هكذا طلب إغراق زوجته وحرق جثتها للتخلص منها!
14:00 | 2022-04-22
22/04/2022 22:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
Lebanon 24
وقع بالاسر... تعرفوا إلى أوّل عربي شارك بالقتال في أوكرانيا ضدّ القوّات الروسيّة! (فيديو)
10:30 | 2022-04-22
22/04/2022 22:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact