صحة

أكثر من 500 يوم.. اكتشاف أطول إصابة كورونا في العالم

Lebanon 24
22-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-944943-637862528996450452.jpg
Doc-P-944943-637862528996450452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الأطباء في بريطانيا إلى التوصل لعلاجات جديدة عاجلة لمواجهة عدوى كورونا "طويلة الأمد"، وذلك بعد تحديد أول شخص في العالم استوطن الفيروس في جسمه لأكثر من عام.

وأصيب الرجل الذي كان يعاني ضعفا في جهاز المناعة بالفيروس في عام 2020، وبقيت نتائج فحوصات "PCR" التي يجريها إيجابية لمدة 505 أيام.

وقبل هذا المريض، كانت أطول إصابة بفيروس كورونا، تعود لأميركية ناجية من السرطان، في الأربعينيات من عمرها، وكانت نتيجة اختبارها إيجابية لمدة 335 يوما.
 
وتابع الباحثون في "كينغز كوليدج لندن" وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ومؤسسة "غايز"، 9 مرضى مصابين بـ"كوفيد طويل الأمد"، لمعرفة كيف تطور الفيروس خلال مسار العدوى.

وكان جميع المرضى يعانون ضعفا في جهاز المناعة، بسبب زراعة أعضاء أو إصابتهم بالإيدز أو السرطان، أو بسبب علاجات لأمراض أخرى.
 
واستمرت العدوى عادة لمدة 10 أسابيع تقريبا، لكن اثنين من المرضى أصيبوا بالفيروس لأكثر من عام، بالإضافة إلى المريض الذي أصيب لمدة 505 أيام.

ولا تزال فحوص مريض آخر إيجابية كذلك لمدة 412 يوما، وقد تتجاوز الرقم القياسي البالغ 505 أيام في موعد المتابعة التالي الخاص به، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وفي الصيف الماضي، كشف الأطباء في بريستول البريطانية، أن المريض البالغ من العمر 72 عاما، ديف سميث، ثبتت إصابته بالفيروس لمدة 10 أشهر تقريبا.
 
يذكر أن المرضى الذين يعانون ضعفا في جهاز المناعة معرضون بشكل خاص للإصابة بعدوى كوفيد طويلة الأمد، التي قد تحدث أيضا بسبب المتحورات الجديدة للفيروس.

وفي هذه الدراسة، توفي 4 من المرضى التسعة، وساهم كورونا ربما في ثلث إلى نصف تلك الوفيات.

وكشفت التحليلات الجينية، أنه في 5 من المرضى الـ9، اكتسب الفيروس طفرة واحدة على الأقل موجودة في المتحورات المثيرة للقلق بالفيروس، إذ حمل الفيروس الذي كان بجسم المريض المصاب لمدة 505 أيام، 10 طفرات ظهرت بشكل منفصل في العديد من المتحورات الرئيسية، بما في ذلك "ألفا و"غاما" و"أوميكرون".
 
ويشك العلماء في أن بعض المتحورات المثيرة للقلق، مثل "ألفا"، نشأت في المرضى الذين يعانون عدوى مزمنة، لكن هناك مصادر أخرى لمتحورات جديدة ممكنة، مثل الحيوانات التي تصاب بالفيروس ثم تنقله إلى البشر.

وقالت الدكتورة جايا نيبيا، وهي مؤلفة مشاركة في الدراسة: "هناك حاجة ماسة لاستراتيجيات علاج جديدة من أجل مساعدة المرضى على الشفاء من عدوى كوفيد طويلة الأمد"، مشيرة إلى أن ذلك "قد يمنع ظهور المتحورات".

وتعرض نتائج الدراسة العمل في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، في لشبونة، الجمعة.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-22
12:00 | 2022-04-22
10:00 | 2022-04-22
08:00 | 2022-04-22
07:00 | 2022-04-22
05:00 | 2022-04-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website