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صحة
مشروبات تقاوم هشاشة العظام.. تعرّف إليها
Lebanon 24
22-04-2022
|
23:00
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العظام القوية والصحية لا تظهر من العدم؛ بل تساعد على ذلك مجموعة من خيارات نمط الحياة يومًا بعد يوم، كممارسة تمارين رفع الأثقال، وعدم التدخين، والمكملات الغذائية بفيتامينات ومعادن معينة، واختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة.
يمكن أن تساعد العديد من المشروبات في منع فقدان العظام عن طريق تحميلك بالكالسيوم وفيتامين "د" والفوسفور وفيتامين "ج" والعناصر المغذية الأخرى لبناء العظام.
إذا كنت تعمل على تنظيم نظامك الغذائي لمكافحة هشاشة العظام، فجرب هذه المشروبات الصحية التي يقدمها موقع eatthis.
1 ـ الحليب
تعتبر منتجات الألبان من أعلى المصادر الغذائية للكالسيوم، وهو المعدن الذي يعمل بمنزلة لبنة أساسية في الهيكل العظمي. هناك شيء مؤكد هو أن الحصول على فيتامين "د" المناسب يعزز امتصاص الكالسيوم. إن تناول الاثنين معًا -كما هو الحال في كوب من الحليب المدعم بفيتامين "د"- يوفر تأثيرًا تآزريًا لتقوية العظام.
كما يوفر الحليب الكثير من البروتين (8 غرامات لكل 8 أونصات). تظهر الأبحاث أن البروتين هو عنصر غذائي رئيسي لصحة العظام طوال العمر ويساعد حتى على منع هشاشة العظام.
2 ـ الخضار الورقية
تتصدّر منتجات الألبان قائمة الأطعمة الغنية بالكالسيوم لدى الجميع، لكن الخضار الورقية ذات الأوراق الخضراء ليست بعيدة عن ذلك. يحتوي كل من السبانخ واللفت على كميات كبيرة من الكالسيوم (على الرغم من أن السبانخ تحتوي على أكسالات، والتي تثبط قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم)، لبناء العظام، ويعتبر الكرنب خيارًا أفضل لتناول العصائر أو العصائر الخضراء. ضع بعض الكرنب الطازج في الخلاط مع الحليب المدعم أو الكفير أو الزبادي لزيادة محتوى الكالسيوم وفيتامين «د»، ثم قم بتحلية الأشياء بإضافة موزة أو شرائح برتقالية. قد يساعد محتواها من البوتاسيوم في تحسين كثافة المعادن في العظام.
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