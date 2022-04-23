النظام النباتي يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل

أكدت نتائج دراسة بريطانية أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يخفف من آلام التهاب المفاصل الروماتويدي، بعد أن لاحظ مرضى تناولوا وجبات نباتية انخفاضاً ملحوظاً في حدة هذه الآلام، بحسب صحيفة التليغراف البريطانية.وأشار باحثون إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي مقيد بالسعرات الحرارية يمكن أن يكون المفتاح لتحسين الألم الذي يعاني منه حوالي 400 ألف بالغ في المملكة المتحدة.ففي السابق، كان يعتبر التشخيص والعلاج المبكر، أهم عنصرين لمنع تفاقم مرض المناعة الذاتية، ولكن النظام الغذائي قد يكون أيضاً عاملاً جديداً.وخلال الدراسة شهد المرضى الذين اتبعوا نظاماً غذائياً نباتياً، انخفاضاً أكبر في حدة آلام المفاصل مقارنة بأولئك الذين اتبعوا نظاماً غذائياً غير مقيد، كما تمكن الأطباء من ملاحظة انخفاض في بروتين "سي" التفاعلي، الذي يعتبر أحد مؤشرات وجود التهاب في الجسم.وقد كلف الباحثون 44 شخصاً يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، باتباع نظام عذائي نباتي لمدة شهر واحد وعدم تناول بقية الأطعمة خلال 3 أسابيع ثم تناولها مجدداً طيلة 9 أسابيع. ووفقاً للدراسة، انخفض متوسط عدد المفاصل المتورمة لدى المرضى من سبعة إلى 3.3 خلال المرحلة التي تناولوا فيها أطعمة نباتية فقط.وباستخدام مقياس Disease Activity Score-28 الذي يرصد علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، اتضح أن المرضى الذين اتبعوا نظاماً غذائياً نباتياً، انخفض لديهم هذا المقياس بمقدار نقطتين، مقارنة بانخفاض قدره 0.3 نقطة في المجموعة الثانية التي لم تتقيد بأي نظام غذائي.وقد انخفض وزن الجسم بحوالي 14 نقطة في المتوسط مع النظام الغذائي النباتي، مقارنة بزيادة حوالي رطلين لدى أفراد المجموعة الثانية. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور نيل برنارد أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يكون وصفة لتخفيف آلام المفاصل لملايين الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي. كما ان جميع الآثار الجانبية مفيدة، بما في ذلك فقدان الوزن وانخفاض الكولستيرول، إذ استشعر المشاركون في الدراسة، الذين اتبعوا النظام الغذائي النباتي، الكثير من الفوائد الصحية العامة، مثل فقدان الوزن وانخفاض مستوى الكولستيرول في الدم.