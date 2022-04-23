فوائد مذهلة لهذه الأنواع من عصائر الفاكهة خصوصًا خلال الإفطار

كشف تقرير صحي احتواء عصائر الفاكهة على العديد من الفوائد المذهلة، التي ينصح الأطباء بتناولها على مدار اليوم، وخصوصا خلال وجبة الإفطار في شهر رمضان.

وأفاد التقرير الذي نشره موقع "تايم أوف إنديا"، بأن تناول عصائر الفاكهة يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على كمية كبيرة من العناصر الغذائية.

وذكر تقرير نشره موقع "الكونسلتو"، أنه يمكن الاستفادة من تلك العناصر الغذائية المهمة، بتناول عصائر الفاكهة على الإفطار في رمضان، وهي: