صحة

5 أعراض تحذرك من التناول المفرط للحلويات في رمضان

Lebanon 24
23-04-2022 | 23:00
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نشر مجلس الصحة الخليجي إرشادات هامة للحدود المسموح بها لتناول السكر خلال شهر رمضان المبارك، والأعراض التي قد يشعر بها الإنسان في حال تجاوز الحد الموصى به من السكر.
وحذر مجلس الصحة الخليجي في تغريدة عبر "تويتر" من تجاوز الحد المسموح يوميا من تناول السكر، لما لذلك من خطورة بالغة على جسم الإنسان، حيث يقدر الحد المسموح من السكر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة (34 غراما) يوميا.

ونشر 5 أعراض تخبرك بتجاوز الحد اليومي المسموح من السكر، خاصة في شهر رمضان المبارك، إذ يكثر خلال الشهر الفضيل تقديم مختلف الأصناف من الحلويات الشرقية عالية السعرات الحرارية، بعد وجبة الإفطار.

والأعراض التي حددها هي الخمول بعد الأكل، والإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، والشعور بالعطش، وتراكم الدهون في الجسم، وارتفاع السكر في الدم.
 
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