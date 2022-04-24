هذه الوجبة قد تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة!

أفادت مجموعة من الدراسات انه بالإمكان اعتماد وجبة خفيفة صحية لخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية.

وتتمثل هذه الوجبة في المكسرات، والتي تحتوي على الدهون الصحية والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يمكن أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وهي تساعد في تكوين جزء من نظام غذائي "صحي للقلب" بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

هذه النتائج تأتي بعد سنوات من الدراسات تظهر ارتباطا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأحداث مع اتباع نظام غذائي يشمل المكسرات.

ووجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على 30غ من المكسرات يوميا، بما في ذلك الجوز والبندق واللوز، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة بنسبة 30%.

وعلى وجه التحديد، كان هناك خطر أقل بنسبة 46% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين طُلب منهم فقط تقليل تناول الدهون.

وتم دعم نتائج دراسة 2018 من قبل باحثين في عام 2020، ممن استخدموا مجموعة أكبر بكثير من المشاركين (192 ألفا).

وأظهروا أن الذين يتناولون 15غ من المكسرات يوميا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة في فترة أربع سنوات.

ومن خلال تحليل البيانات كل أربع سنوات، وجدوا أن المشاركين الذين قللوا من تناول الجوز لاحظوا أن احتمالات إصابتهم بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ترتفع.

وأوضحت الورقة البحثية: "تدعم هذه البيانات دور تناول الجوز في الوقاية الأولية من الأمراض القلبية الوعائية." وقال اختصاصي التغذية سيان بورتر، الذي يعمل مع مجلة Calorfinian Walnuts: "تظهر الأبحاث أن الجوز قد يكون له تأثير مفيد على صحة القلب. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على الادعاء الصحي بأن حفنة من الجوز يوميا (30 غ) يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مرونة الأوعية الدموية وبالتالي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية".

كما أشاد العلماء بالمكسرات كغذاء يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول من العوامل الدافعة لأمراض القلب والأوعية الدموية.