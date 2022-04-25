ظاهرة رائعة قد لا تكون سمعت عنها سابقاً... أنت أطوال في الصباح وتبدأ بالانكماش بمرور اليوم!

ربما لا تشعر بأنك أطول في الصباح بعد الاستيقاظ من نومة سعيدة، لكنك كبرت بالفعل وطالت قامتك عن طولك الأساسي الذي تعرفه.يكمن السبب في العمود الفقري، وتحديداً فيما يعرف بالنواة اللبية، أو الجزء الداخلي من القرص الفقري.تتكون تلك الأقراص الموجودة في العمود الفقري من مادة تشبه الجيلاتين، التي توفِّر توسيداً وحمايةً للعمود الفقري في الجسم. فهو يعمل في امتصاص الصدمات عند الحركة.لكن مع الضغط المتتابع على فقراتك أثناء النهار عند المشي والجري والانحناء والقيام والجلوس وغيرها، فإنها تحتاج إلى وقت للراحة وتجديد شبابها والاسترخاء من جديد للعمل بذات الكفاءة في اليوم التالي.يوضح موقع Life Force Physiotherapy لصحة الجسم أنك أثناء الليل، عندما لا يكون هناك حمل على عمودك الفقري، ينتشر هذا السائل الكثيف ببطء في الأقراص العظمية للعمود الفقري، في عملية سلبية تسمَّى التشرُّب.بدون قوى الضغط على العمود الفقري، والتي تشمل الجاذبية عند الوقوف أو الجلوس أو الحركة، تنمو الأقراص في الحجم وتكبُر.على سبيل المثال، تخيَّل بالوناً به ثقوب صغيرة للغاية مملوء بالجيلاتين والماء، وتم وضع هذا البالون في حوض عميق ممتلئ بالمياه.وعندما يتم ضغط البالون يتسرب هذا الماء ويقل حجم البالون، لكن عندما يتم تحرير الضغط عليه يحدث العكس.وبالتالي يمرُّ كل قرص من العمود الفقري البشري بهذه العملية في حالة السكون، ويزداد ارتفاعه بمقدار ضئيل نسبياً.يتكون العمود الفقري من 24 فقرة، 7 فقرات في منطقة عنق الرحم، و12 من الفقرات الصدرية، و5 فقرات قطنية، وبين كل فقرة وأخرى يوجد قرص بإجمالي 23 قرصاً.وبحسب موقع Business Insider للمنوعات، يزداد ارتفاع العمود الفقري عندما تضيف المقدار الذي يزيد حجم كل قرص ليلاً. وهذا يجعلك أطول بنسبة تتراوح بين سنتيمتر ونصف إلى سنتيمترين كل صباح.مع تقدم اليوم تفقد الأقراص ببطء بعضاً من ارتفاعها بسبب قوى الانضغاط، فتعود لتُصبح أقصر في الليل مرة أخرى.ويمكن تقليل ارتفاع تلك الأقراص بنسبة تصل إلى 15% من قوى الضغط التي تحدث أثناء النهار.