لماذا نعطس في الصباح؟

هل تعطس في الصباح أكثر من اللازم؟ هذا على الأرجح لأننا نتعرض لمسببات الحساسية الشائعة في الليل أثناء النوم وقد تكون أعراض الصباح انعكاسًا للتعرض الليلي.غالبًا ما تكون أعداد حبوب اللقاح في أعلى مستوياتها في الصباح، وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من حبوب اللقاح ، يمكن أن يكون هذا هو الوقت الذي تظهر فيه الأعراض بشدة ، مما يؤدي إلى تكرار العطس.وفقا لموقع " onlymyhealth" يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل الأخرى المسؤولة عن العطس في الصباح، والعطس هو في الأساس مجرد استجابة مناعية تهدف إلى إزالة المخاط من الجيوب الأنفية، في معظم الأحيان ، يكون رد فعل لا إراديًا لنوع من الحساسية والمهيجات مثل الغبار وحبوب اللقاح أو الجسيمات الدقيقة الأخرى التي تطفو في الهواء.لا تقلق كثيرًا لأنه أمر طبيعي جدًا ويحدث لكثير من الناس، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب هذا العطس. فيما يلي 4 أسباب شائعة للعطس الصباحي:1. الجيوب الأنفيةيمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية (أو الجيوب الأنفية) إلى نوبة العطس لأن الاستيقاظ قد يزعج بطانة الأنف ويؤدي إلى تدفق المخاط، والتهابات الجيوب الأنفية شائعة جدًا، وتظهر أعراض العطس الصباحي فقط في الجيوب الأنفية المزمنة.2. الحساسيةيمكن أن تشتعل الحساسية في أي وقت خلال العام، خاصة خلال الربيع والصيف والخريف، وإذا كنت تعيش معهم، فقد تتعامل مع الأعراض المزعجة طوال اليوم وكل يوم. ومع ذلك، يعاني بعض الأشخاص من أعراض الحساسية فقط في الصباح، وفي هذه الحالة يكونون بخير لبقية اليوم. يسمى طبيا التهاب الأنف التحسسي، وهو يؤدي إلى فرط الحساسية لعث غبار المنزل ووبر الحيوانات والجراثيم الفطرية، قد يكون رد فعل تحسسيًا تجاه الوسادة أو السرير.3. التهاب الأنفالتهاب الأنف الحركي الوعائي هو التهاب في الأغشية داخل الأنف، غالبًا ما يتسبب في نوبة عطس بعد تغير في درجة الحرارة أو تغيير في نشاط مناعة الجسم أثناء النوم، إذا كان لديك، فإن التعرض المفاجئ للهواء البارد / الأكثر دفئًا في الصباح يمكن أن يسبب نوبة عطس.4. عطس الشمستسمى طبيا منعكس العطس الضوئي، وهي حالة يؤدي فيها المنبه إلى العطس الذي يصعب السيطرة عليه، تشمل المنبهات التعرض لأضواء ساطعة أو لأشعة الشمس قوية، يقرأ جسدك هذا الإحساس كما لو أن شيئًا ما يزعج أنفك ، لذا فهذه هي الطريقة التي يمكن للضوء الساطع أن يجعلك تعطس!1. حافظ على نظافة محيطكتنظيف المنزل بشكل متكرر للتخلص من الغبار ووبر الحيوانات والعفن، أو قد تحتاج إلى البقاء في الداخل عندما تكون أعداد حبوب اللقاح عالية، تنظيف شامل لمفروشاتك، الاستحمام بالحيوانات الأليفة بانتظام، بالإضافة إلى ذلك، قم بغبار الأسطح الصلبة والمكنسة الكهربائية للسجاد، خاصة تلك الموجودة في غرفة النوم.2. اقرص أنفكيعتبر قرص الأنف من العلاجات المنزلية القديمة، ولكن حذر الأطباء من أن قرص أنفك أثناء إغلاق فمك لاحتواء عطس قوي ليس فكرة جيدة، لا يعد الضغط على أنفك أثناء إغلاق فمك لاحتواء عطس قوي فكرة جيدة.3. تحديد السببإذا حددت السبب ، فقد يكون علاج العطس في الصباح أسهل. تعرف على محفزاتك وتحكم فيها. والأهم من ذلك ، تناول علاج الجيوب الأنفية من الطبيب. من المهم تناول الأدوية المناسبة لهذه الحالة لأنها يمكن أن تسبب العديد من الأعراض المزعجة بما في ذلك العطس الصباحي.