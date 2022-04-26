صحة

تحذير من الأظافر الطويلة... البكتيريا تختبئ فيها!

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:00
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يحذر العلماء من أن الأظافر الطويلة يمكن أن تحتوي على 32 نوعًا من البكتيريا 28 نوعًا من الفطريات وبعضها قد يكون مقاومًا للمضادات الحيوية، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ماذا تحتوي الاظافر ؟

حذر دي سي أستاذ علم الأحياء في الجامعة الأميركية، من أنها تحتوي على كائنات دقيقة، مضيفا، إن الأظافر الطويلة يمكن أن تحمل 32 نوعًا مختلفًا من البكتيريا و28 نوعًا مختلفًا من الفطريات.

قال الدكتور جيفري كابلان، عالم الأحياء من الجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة، إنهم يوفرون مساحة كبيرة لـ "الكائنات الحية الدقيقة لتلتزم بها"، موضحا، إن كل شخص لديه بكتيريا وفطريات على أظافرهم، والتي يلتقطونها يوميًا من خلال لمس أشياء مثل آلات التذاكر والبطاقات، غالبًا ما تكون غير ضارة، ولكن عندما تحدث العدوى، قد يحدث تورم وألم وسماكة في الظفر، لقد وجدت الدراسات أن ستيف أوريوس المقاوم للمضادات الحيوية، سبب شائع للعدوى الجلدية - يقع تحت الأظافر الطويلة.



كيف يمكنني منع أظافري من إيواء البكتيريا والفطريات؟
يقول الخبراء إنه يجب تقليم أظافر الأصابع وتنظيفها بانتظام لمنعها من إيواء الأوساخ والجراثيم، يقول مركز السيطرة على الأمراضCDC، إن ما يلي يمكن أن يمنع تراكم الكائنات الحية الدقيقة على الأظافر:

1.تقصير الأظافر وتقليمها باستمرار.

2.فرك الجوانب السفلية من الأظافر بالماء والصابون.

3.تنظيف أي أدوات للعناية بالأظافر قبل الاستخدام.

4.تجنب قضم أو مضغ الأظافر.

5. تجنب تجاعيد الجلد لأنها تعمل كحاجز ضد العدوى.

6. لا تقم أبدًا بتمزيق أو قضم مسمار معلق، ولكن قصه بعناية

7.يجب أن تضمن صالونات الأظافر تعقيم المعدات قبل الاستخدام

المصدر: اليوم السابع
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