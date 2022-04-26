صحة

استنفار صحي... إصابة 190 طفلًا حول العالم بالتهاب كبدي مجهول المصدر

Lebanon 24
26-04-2022 | 16:00
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قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الثلاثاء، إن نحو 190 حالة إصابة بالتهاب الكبد الحاد "غير مبررة" لدى الأطفال سجلت في جميع أنحاء العالم.
أُبلغ عن تفشي المرض لأول مرة هذا الشهر في بريطانيا - التي سجلت 111 حالة، معظمها لدى الأطفال دون سن العاشرة – ومنذ ذلك الحين ظهرت الإصابات في 12 دولة على الأقل في جميع أنحاء العالم.
وقالت أندريا عمون، مديرة المركز للصحفيين في إفادة افتراضية، إن قرابة 40 حالة سجلت في بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويحقق المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها جنبا إلى جنب مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية في أسباب الحالات الغامضة.
 
وبحسب منظمة الصحة العالمية، احتاج 17 طفلا إلى عمليات زرع كبد نتيجة للحالات الأخيرة، وتوفي واحد.
وقالت عمون إن التحقيقات حتى الآن أشارت إلى وجود صلة بين الإصابة بفيروس غدي، وهي سلالة من الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تسبب أعراضا شبيهة بالإنفلونزا أو أعراض معدية معوية.
وحول النظرية القائلة إن عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا ربما أضعفت مناعة الأطفال، لأنهم كانوا أقل تعرضًا لمسببات الأمراض الشائعة أثناء العزلة، قالت عمون إنها "واحدة من عدة نظريات محتملة".
يحقق العلماء أيضا فيما إذا كان الفيروس الغدي المعني قد تحور، أو أنه يعمل جنبا إلى جنب مع عدوى أخرى، ربما "كوفيد 19"، وقد تكون مادة سامة مسؤولة أيضا، لكنه احتمال ضعيف بسبب الانتشار الجغرافي للحالات المبلغ عنها، فيما استبعد أي ارتباط بلقاحات كورونا.
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