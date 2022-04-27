صحة

ما دلالة الرؤية الضبابية صباحاً؟

Lebanon 24
27-04-2022 | 02:00
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قالت مؤسسة عين الألمانية إن الرؤية الضبابية صباحاً تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة، لأنها تنذر بتجلط الدم في شبكية العين.
وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى تجلط الدم في الشبكية تتمثل في أمراض العيون مثل المياه الزرقاء الغلوكوما وأمراض القلب والأوعية الدموية تصلب الشرايين وداء السكري، بالإضافة إلى التقدم في العمر وأسلوب الحياة غير الصحي التدخين وشرب الخمر والبدانة وقلة الحركة.
وأكدت المؤسسة أن التشخيص المبكر لتجلط الدم في الشبكية يحول دون حدوث أضرار مستديمة مثل فقدان البصر في العين المصابة، مشيرة إلى أنه غالباً ما يتم علاج التجلط بواسطة الأدوية، التي تساعد على سيولة الدم وإزالة التجلط.
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