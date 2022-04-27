Advertisement

صحة

الام الظهر... هكذا يمكن التخفيف من حدتها

Lebanon 24
27-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-946444-637866518868788070.jpg
Doc-P-946444-637866518868788070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تعد آلام الظهر مشكلة متنامية خاصة منذ ظهور وباء "كوفيد-19" واضطرار الكثيرين للعمل من المنزل.

ويقول الخبراء إن التحرك بانتظام هو السبيل للمساعدة في إدارة آلام الظهر، مشيرين إلى أن الحركة المنتظمة وعدم الجلوس لفترة طويلة هو المفتاح لصحة أفضل وألم أقل في الظهر.
Advertisement

وقدم عدد من الخبراء الكثير من النصائح حول كيفية مواجهة أي مشكلات في التغلب على آلام الظهر.

وقال الدكتور مايك فراي، خبير لمدة 30 عاما في بيئة العمل والعلاج الطبيعي: "هناك تأثير عضلي هيكلي على الجلوس لفترة أطول. نفقد كتلة العضلات، ونفقد نطاق الحركة. ونتطور بشكل أساسي إلى إنسان على شكل كرسي".

وأوصى بالتأكد من الجلوس بشكل مستقيم على كرسي ثابت إذا كنت تعمل من المنزل.

وأضاف: "اجعل قدمك مسطحة على الأرض، واتخذ وضعا مريحا وداعما للظهر في سيارتك، أو في مقعدك، وعينيك أعلى الشاشة، وستكون بذلك في نقطة بداية جيدة جدا لـ القيام بالكتابة أو النشاط ".

ويجب أن يضمن ذلك أنك في أفضل وضع لظهرك.

وإلى جانب هذا ينصح الخبراء باستخدام المكاتب الواقفة، والتجول أثناء إجراء مكالمة هاتفية وضبط المنبه للنهوض والتحرك كل 30 دقيقة.

وحذر البروفيسور فيبار كريغان ريد، المؤلف الذي كتب عن البيئات وكيف تغير أجسادنا، من التأثير المروع لعدم النشاط، قائلا: "الخمول يقود كل القتلة الكبار، فهو يزيد من احتمالية الإصابة بكل من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وعدد قليل جدا من أنواع السرطان. ولكنه يؤثر أيضا على الصحة العقلية".

ولمعالجة مشاكل الظهر، أوصت أخصائية العلاج الطبيعي جوي أوغود بممارسة تمرين يمكن لأي شخص القيام به في المنزل لتخفيف الألم، والمتمثل ببساطة في الاستلقاء على الأرض أو على السرير، مع الحفاظ على الركبتين والقدمين معا. ثم ضع ذراعيك مع جسمك في وضع T وقم بتحريك ركبتيك من جانب إلى آخر، مع إبقاء كتفيك على الأرض.

وحثت على عدم التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إذا كان لدى أي شخص أوجاع وآلام.

وقالت: "عندما يشعر الناس بالألم، لا تربطه بالضرر. فالألم في الحقيقة مجرد إشارة. يخبرك جسدك أن شيئا ما ليس على ما يرام".

( ذي صن) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-27
12:00 | 2022-04-27
11:16 | 2022-04-27
10:00 | 2022-04-27
08:00 | 2022-04-27
07:00 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website