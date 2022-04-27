"الحمى النزفية"... اليكم بعض المعلومات حولها

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ما هي الحمى النزفية؟ وما أسبابها؟ وما أبرز أنواعها؟ وهل الحمى النزفية معدية؟ وهل هناك علاج؟ وكيف يمكن الوقاية من أمراض الحمى النزفية الفيروسية؟ وما أبرز النصائح للحماية من التعرض للإصابة؟ما هي الحمى النزفية؟الحمى النزفية الفيروسية (Viral Hemorrhagic Fevers) أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف. وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا، وفقا لجامعة جونز هوبكينز The Johns Hopkins University.تصيب هذه الفيروسات الحشرات أو القوارض. ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من التعرض لجسم أو سوائل الجسم أو فضلات القوارض المصابة أو من خلال لدغة حشرة، عادة من البعوض أو القراد. كما تنتشر بعض الفيروسات من شخص لآخر. ويمكن أيضا أن تنتشر إذا قمت بسحق القراد المصاب.هل الحمى النزفية معدية؟الحمى الفيروسية النزفية هي الأمراض المعدية، وذلك وفقا لمؤسسة مايوكلينيك.وتضيف المؤسسة الأميركية أن الحمى النزفية الفيروسية تنتشر عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة. وتعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات، وتشمل العوائل الأكثر شيوعا البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.يمكن أيضا أن تنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية من شخص لآخر.أعراض الحمى النزفيةتختلف الأعراض حسب المرض المحدد. قد يكون لكل شخص أعراض مختلفة قليلا. يمكن أن تتأثر أعضاء مختلفة في الجسم. تشمل الأعراض غالبا ما يلي:حمىإعياءدوخةآلام العضلاتفقدان القوةإنهاك