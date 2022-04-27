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صحة

"الحمى النزفية"... اليكم بعض المعلومات حولها

Lebanon 24
27-04-2022 | 07:00
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ما هي الحمى النزفية؟ وما أسبابها؟ وما أبرز أنواعها؟ وهل الحمى النزفية معدية؟ وهل هناك علاج؟ وكيف يمكن الوقاية من أمراض الحمى النزفية الفيروسية؟ وما أبرز النصائح للحماية من التعرض للإصابة؟

ما هي الحمى النزفية؟
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الحمى النزفية الفيروسية (Viral Hemorrhagic Fevers) أمراض تسببها عدة أنواع من الفيروسات، وبعض هذه الفيروسات تسبب مرضا خفيفا، في حين تؤدي العديد من الفيروسات الأخرى إلى أمراض تهدد الحياة دون علاج معروف. وأحد أشهر الفيروسات النزفية هو الإيبولا، وفقا لجامعة جونز هوبكينز The Johns Hopkins University.

تصيب هذه الفيروسات الحشرات أو القوارض. ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى من التعرض لجسم أو سوائل الجسم أو فضلات القوارض المصابة أو من خلال لدغة حشرة، عادة من البعوض أو القراد. كما تنتشر بعض الفيروسات من شخص لآخر. ويمكن أيضا أن تنتشر إذا قمت بسحق القراد المصاب.

هل الحمى النزفية معدية؟
الحمى الفيروسية النزفية هي الأمراض المعدية، وذلك وفقا لمؤسسة مايوكلينيك.

وتضيف المؤسسة الأميركية أن الحمى النزفية الفيروسية تنتشر عن طريق ملامسة الحيوانات أو الحشرات المصابة. وتعيش الفيروسات التي تسبب الحمى النزفية الفيروسية في مجموعة متنوعة من مضيفات الحيوانات والحشرات، وتشمل العوائل الأكثر شيوعا البعوض أو القراد أو القوارض أو الخفافيش.

يمكن أيضا أن تنتقل بعض أنواع الحمى النزفية الفيروسية من شخص لآخر.

أعراض الحمى النزفية
تختلف الأعراض حسب المرض المحدد. قد يكون لكل شخص أعراض مختلفة قليلا. يمكن أن تتأثر أعضاء مختلفة في الجسم. تشمل الأعراض غالبا ما يلي:

حمى
إعياء
دوخة
آلام العضلات
فقدان القوة
إنهاك
غالبا ما يظهر المصابون بالحالات الشديدة علامات نزيف. قد يكون هذا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من فتحات الجسم مثل الفم أو العينين أو الأذنين. لكن فقدان الدم نادرا ما يكون سبب الوفاة. وقد يكون لدى هؤلاء الأشخاص أيضا:

صدمة
نوبات
فشل الجهاز العصبي
غيبوبة
هذيان
فشل كلوي

علاج الحمى النزفية
بشكل عام لا يوجد علاج معروف لهذه الأمراض. وقد يحصل المصابون على علاج داعم. قد يشمل ذلك الحصول على السوائل أو المساعدة في التنفس ومسكنات الألم. قد يساعد دواء مضاد للفيروسات بعض المصابين بحمى لاسا.

هل يمكن الوقاية من أمراض الحمى النزفية الفيروسية؟
لا توجد لقاحات متاحة للوقاية من هذه الأمراض، وذلك باستثناء الحمى الصفراء yellow fever والحمى النزفية الأرجنتينية Argentine hemorrhagic fever.

لذلك، ينصب التركيز على الابتعاد عن القوارض أو الحشرات التي تحمل الفيروس.

بعض أنواع الحمى النزفية
حمى الضنك Dengue
إيبولا Ebola
لاسا Lassa
ماربورغ Marburg
الحمى الصفراء Yellow fever

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