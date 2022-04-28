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صحة
اللياقة البدنية خلال رمضان... كيف نحافظ عليها؟
Lebanon 24
28-04-2022
|
14:00
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سلّط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على أهمية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، وطرق الحفاظ على نظام غذائي صحيح للصائم.
استهلت المدربة الرياضية، نادين أيوب، حديثها بالتأكيد على ضرورة ممارسة التمارين الرياضية خلال الشهر الفضيل وأيضا على مدار العام، لما لها من فوائد للجسم، إن كان للأشخاص الذين يرغبون بإنقاص الوزن أو الذين يعانون مشاكل طبية أو نفسية، ولمن يحرصون على بناء كتلة عضلية قوية والتحلي باللياقة البدنية.
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تابعت أيوب حديثها بأن العديد من الاشخاص خلال شهر رمضان لا يلتزمون بممارسة الرياضة، وذلك نتيجة أنواع الطعام التي يتناولونها على وجبتي الإفطار والسحور، فيجب على الصائم أن يتناول كمية كافية من العناصر الغذائية، مضيفة أن شهر رمضان فرصة للشخص للبدء بالتفكير في اتباع عادات أكثر صحية.
وعن الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة خلال رمضان، قالت نادين إن الموضوع يتوقف على الغذاء الصحيح وليس على الوقت، فهناك أشخاص يفضلون اتباع التمارين الرياضية بعد الإفطار أو قبله بقليل لأنهم بحاجة كميات أكثر من المياه، وآخرون لا يكترثون لهذا الموضوع.
وحول فكرة أن الصيام لساعات طويلة يؤدي إلى إنقاص الوزن، نوهت نادين بأن هذا الموضوع يتحقق عند اتباع نظام غذائي صحيح، وليس كما يفعل البعض بتناول وجبات كبيرة من الدسم والحلويات خلال الإفطار والاستمرار بذلك حتى وجبة السحور، فهذا قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم، وبالنتيجة زيادة الوزن وليس العكس.
( RT)
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