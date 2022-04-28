Advertisement

صحة

كيف يمكن لمعرفة جنس الجنين أن ينقذ حياة طفلك؟

Lebanon 24
28-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-946925-637867674448344547.jpg
Doc-P-946925-637867674448344547.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت دراسة حديثة إلى أن معرفة جنس مولودك قبل الولادة يمكن أن يمنحه فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.

واقترحت الدراسة أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات، وقد يكون هذا بسبب نموهم بشكل أسرع في الرحم - وبالتالي فهم يحتاجون إلى المزيد من العناصر الغذائية والأكسجين أكثر من تلك التي تقدمها الأم عبر المشيمة.
Advertisement

ويمكن أن يغير جنس الجنين طريقة عمل المشيمة، إلى جانب عوامل مثل وزن الأم ومستويات التوتر.

والمشيمة هي عضو مؤقت متصل بجدار الرحم أثناء الحمل، ما يساعد الطفل على النمو.

وتعاني واحدة من كل عشر نساء من اضطرابات الحمل، مثل ارتفاع ضغط الدم الذي يهدد الحياة أو تقييد نمو الجنين.

ويحدث هذا عندما لا ينمو الجنين بالمعدل الطبيعي، في أشد الحالات يمكن أن يؤدي إلى ولادة جنين ميت.

ويصعب التنبؤ بكلتا الحالتين ثم معالجتهما.

ووجدت الدراسة الحديثة، المستندة إلى تحليل حالات الحمل في فئران المختبر، أن التخطيط المسبق للمشاكلات المحتملة سيكون أسهل إذا عرفت النساء جنس الجنين.

وسيكن قادرات على الحصول على خطط علاج فردية ومستعدات لتغيير نمط الحياة، ما قد يؤدي إلى فرص أفضل للبقاء على قيد الحياة وفوائد صحية للأطفال.

وأجرت الدكتورة أماندا سفروزي بيري البحث مع فريقها بجامعة كامبريدج. وقالت: "في كثير من الأحيان لا يرغب الآباء في معرفة جنس الطفل لأنهم يريدون أن يكون ذلك مفاجأة. لكن معرفة الجنس في الواقع من شأنه أن يساعد في تحديد ما إذا كان الحمل معرضا لخطر أكبر من سواه لأننا نعلم أن بعض حالات الحمل مثل تسمم الحمل وتقييد نمو الجنين ربما أكثر انتشارا في النساء اللائي يحملن أطفالا من الذكور أكثر من الإناث".

وأضافت: "نحن لا نعرف تماما سبب ذلك بنسبة 100%، ولكن قد يكون مرتبطا بحقيقة أن الأطفال الذكور ينموون بشكل أسرع داخل الرحم. لذلك قد يكون من السهل أن تصبح مطالبهم من المواد الغذائية والأكسجين التي يتم توفيرها من الأم عبر المشيمة محدود ، لذلك قد لا يتلقى الطفل الذكر كل ما يريده ويحتاجه حقا للنمو إلى طاقته الكاملة. قد تكون قدرتها على الصمود ضد الضغوط أو الظروف السيئة أثناء الحمل أقل من القول، بالنسبة للإناث، اللواتي لديهن متطلبات أقل"

ونشر الفريق نتائج الدراسة في مجلة Biology of Reproduction. وأوضحت الدكتورة سفروزي بيري: "البيانات التي قدمناها في المختبر أظهرت لنا حقا أنه يتعين علينا مراعاة جنس الطفل عند مراقبة الحمل. لذلك ربما يجب أن تكون العلاجات مصممة على أساس جنس الطفل".

وتوصلت دراسات سابقة إلى أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للولادة المبكرة ومعرضون إلى الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل.

ووجدت الأبحاث من جامعة أديلايد أن الأولاد لديهم مخاطر أعلى بنسبة 27% للولادة المبكرة بين 20-24 أسبوعا من الحمل، و24% أعلى للولادة المبكرة بين 30-33 أسبوعا، و17 في المائة مخاطر أعلى للولادة المبكرة بين 34-36 أسبوعا.

لكنها أشارت أيضا إلى أن النساء الحوامل اللائي يحملن أنثى لديهن مخاطر أعلى بنسبة 22% للإصابة بتسمم الحمل المبكر الذي يتطلب الولادة المبكرة.

وقالت المؤلفة الرئيسية ، الدكتورة بيترا فيربورغ: "تشير نتائجنا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تدخلات محددة مصممة خصيصا للأطفال من الذكور والإناث، لمنع النتائج السلبية لكل من الطفل والأم".

وأضافت قائدة البحث وكبيرة المؤلفين البروفيسور كلير روبرتس: "الاستنتاج الرئيسي لدراستنا هو أن الدليل موجود وهو واضح جدا: جنس الطفل له ارتباط مباشر بنتائج الحمل".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-28
12:00 | 2022-04-28
10:00 | 2022-04-28
08:00 | 2022-04-28
07:00 | 2022-04-28
05:00 | 2022-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website