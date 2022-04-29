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صحة

أسباب اضطرابات سريان الدم في الرأس

Lebanon 24
29-04-2022 | 05:00
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قالت الجمعية الألمانية لطب الأوعية الدموية إن سبب اضطرابات سريان الدم في الرأس غياب إمداد المخ بالدم والأكسجين على نحو كاف، ما يؤدي إلى تضيق الأوعية.
وأوضحت الجمعية أن أسبابه أمراض القلب والأوعية الدموية كتصلب الشرايين وغياب انتظام ضربات القلب الرجفان الأذيني، والشد العضلي في الفقرات العنقية وتمدد الأوعية الدموية والتهابات الأوعية الدموية في المخ.
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وأضافت الجمعية أن من عوامل الخطر ارتفاع نسبة السكر بالدم، وارتفاع نسب الدهون في الدم، والتقدم في العمر، والتدخين وتعاطي المخدرات، والسِمنة، وقلة الحركة، والتغذية غير الصحية.
وتتمثل الأعراض في الصداع الشديد والدوار والغثيان وضعف التركيز واضطرابات الذاكرة واضطرابات الرؤية والكلام واضطرابات الإدراك والوعي والخدر في الذراعين والساقين.
ويجب استشارة الطبيب بسرعة، نظراً لأن اضطرابات سريان الدم في الرأس تمهد للإصابة بسكتة دماغية تهدد الحياة أو تؤدي إلى أضرار دائمة مثل الشلل أو العمى.
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