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صحة
ماذا يعني مذاق الملح في الفم
Lebanon 24
29-04-2022
|
08:00
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يلاحظ وجود مذاق ملح في الفم رغم عدم تناول طعام مملح. فعلى ما يدل ذلك؟
قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن مذاق الملح في الفم يعني نقص السوائل بالجسم وعدم العناية الجيدة بالفم والأسنان ونزلة البرد والتهاب الجيوب الأنفية وحرقة العدة والارتجاع المريئي.
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وقد يرجع إلى تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم والأقراص المضادة للفطريات.
وقد يكون أيضاً بسبب نقص المعادن مثل الزنك والحديد واليود والتغيرات الهرمونية وأمراض الغدة الدرقية. وقد ينذر بمرض خطير مثل السكري أو أمراض الكبد أو الكلى.
لذا يتعين استشارة الطبيب عند الشعور به مدة طويلة لتحديد سببه وعلاجه في الوقت المناسب.
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