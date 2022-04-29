Advertisement

صحة

التهاب الكبد الغامض.. انتبهوا لهذه الأعراض

Lebanon 24
29-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-947297-637868598415149052.png
Doc-P-947297-637868598415149052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما يزال عدد الأطفال الذين يصابون بمرض التهاب الكبد الغامض يرتفع يوما بعد يوم، في وقت كشف فيه خبراء الأعراض الرئيسية، التي يجب على الآباء الانتباه إليها.
وحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المملكة المتحدة سجلت حتى اليوم 145 حالة، منها 108 في إنجلترا و17 في اسكتلندا و11 في ويلز و9 في أيرلندا الشمالية.
Advertisement
وإلى حدود الساعة، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بين الأطفال البريطانيين، فيما خضع 10 منهم لعمليات زراعة الكبد.
وأوضحت أن معظم الأطفال الذين أصيبوا بهذا المرض لم يتجاوزوا سن الخامسة، مع وجود عدد قليل فوق سن العاشرة.
وقال خبراء الصحة إن على الآباء أن ينتبهوا إلى أطفالهم في حال لاحظوا اصفرار جلدهم أو اصفرارا في الجزء الأبيض من عينهم، مشيرين إلى أن ذلك "علامة على تلف الكبد وأن هناك حاجة إلى رعاية مستعجلة".
وكشفت الدكتورة ميرا تشاند، مديرة العدوى السريرية والناشئة في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: "هذا وقت مقلق لآباء الأطفال الصغار، رغم أن احتمال إصابة طفلك بالتهاب الكبد منخفض للغاية".
وأضافت: "ومع ذلك، نواصل تذكير الوالدين بضرورة الانتباه إلى علامات التهاب الكبد، وخاصة اليرقان، الذي تسهل ملاحظته".
وتابعت: "يجب على الأطفال الذين يعانون من أعراض مثل القيء والإسهال البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة إلا بعد 48 ساعة من توقف الأعراض".
وتشمل أعراض التهاب الكبد ما يلي: اصفرار الجزء الأبيض من العينين أو الجلد (اليرقان) - البول الداكن - براز شاحب رمادي اللون - حكة في الجلد - آلام العضلات والمفاصل - حرارة عالية - الشعور بالتعب طوال الوقت - فقدان الشهية - آلام في البطن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-30
02:00 | 2022-04-30
16:00 | 2022-04-29
14:00 | 2022-04-29
12:00 | 2022-04-29
10:00 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website