Advertisement

صحة

خصصوا 15 دقيقة لهذه الأنشطة.. واحصلوا على نتائج مبهرة!

Lebanon 24
30-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-947378-637868878501500762.png
Doc-P-947378-637868878501500762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ان ينظّف الإنسان ينظف عادة أسنانه مرتين يوميا لمنع تراكم الترسبات على الأسنان ويزور طبيب الأسنان للحفاظ عليها، لكن هل سمعت يوما عن ممارسات النظافة العقلية؟ وكيف يمكن القيام بها؟

 

يقول أستاذ علم النفس السريري، بروديريك سوير، إنه سواء أكان لدى الشخص قلق معين أو يريد أن يكون يومه أفضل قليلا، فإن تخصيص حوالى 15 دقيقة صباح كل يوم للحفاظ على الصحة العقلية سيكون مفيدا له، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

 

واعتبر سوير أن هذه التمارين تعادل تنظيف الأسنان، قبل أن يضطر الشخص لطلب علاج عصب الأسنان.

 

وتسعى هذه التمارين إلى تخفيض مستوى "الكورتيزول"، هرمون التوتر الرئيسي، فهذا الهرمون إن زاد في الجسم يفضي إلى تداعيات لا يحمد عقباها.

 

ولا تؤدي هذه التمارين إلى تخفيف حدة التوتر يوميا فقط، بل تشير دراسات إلى أنها تساهم في تحسين صحة الإنسان لاحقا.

 

ويقول سوير إن مدة الـ15 دقيقة المخصصة لهذا النوع من التمارين ستجعل من السهل على الإنسان تنفيذ بقية المهام الملقاة على عاتقه طوال اليوم، معتبرا أن الوقت لا يمثل مشكلة "فلدينا الوقت لفعل الكثير من الأشياء".

 

بأقل جهد ممكن

واعتبر أن الصحة العقلية تحتاج إلى أقل قدر من الطاقة البشرية، على أهمية هذا النشاط في الصباح، إذ يعيد ضبط المساحة الذهنية، وهو ما يمنع تراكم الضغوط على الإنسان.

 

ومن أجل تنظيف الصحة العقلية، يمكن للإنسان تجريب أنشطة مختلفة يمكنها أن تجلب الراحة وتقلل من "الكورتيزول".

 

ومن بين هذه الأنشطة، شرب القهوة ببطء مع أخذ الأنفاس العميقة والاستماع إلى الموسيقى، كما يمكن القيام بأنشطة أخرى مثل الجلوس في الخارج أو المشي أو التمدد.

 

والمهم، بحسب الخبير الأميركي، هو الاستمرار بممارسة هه الأنشطة حتى يجد الإنسان ما يناسبه، ولا يجب أن يحبط في حال استغرق الأمر وقتا.

 

وحتى تكون هذه الأنشطة مجدية، على الإنسان أن يدون تفاصيلها في شكل يوميات، مثل ماذا شعر به وكيف كانت تفاصيل بقية اليوم، فهذا يساعد على تمييز نوع النشاط المناسب له.

 

وثمة حاجة للتنويع، بحسب سوير، فليست كل الأنشطة مناسبة في كل الأوقات، فمثلا إذا كان لديك يوم مزدحم بالاجتماعات، فالأنشطة البدنية تبدو أفضل.

Advertisement
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2022-04-30
23:00 | 2022-04-29
16:00 | 2022-04-29
14:00 | 2022-04-29
12:00 | 2022-04-29
10:00 | 2022-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website