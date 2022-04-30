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صحة
تحذيرات من مخاطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية بعد "كوفيد-19".. وخطر مرتقب في تموز
Lebanon 24
30-04-2022
|
08:00
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حذر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ومنها خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض المناعة الذاتية، داعيا إلى ضرورة أخذ اللقاح ضد كوفيد-19.
وأضاف موراشكو: "أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي تظهر أيضا، وهناك خطر أكبر للإصابة بداء السكري من النوع الأول، لذلك لا داعي لانتظار المضاعفات، وانما يجب التطعيم ضد فيروس كوفيد-19".
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كما حذر موراشكو من احتمال خطر تفشي كوفيد -19 في شهر تموز المقبل: "الآن من المهم للغاية إعادة التطعيم، لأنه وفقا لتوقعاتنا، هناك خطر كبير يتمثل في زيادة الإصابة في شهر تموز، حيث يتم تقليل مناعة القطيع".
وبحسب الوزير، من الضروري عدم الانتظار حتى تصاعد موجة المرض مرة أخرى، ولكن يجب الانخراط في الوقاية عن طريق التطعيم ضد الفيروس.
المصدر:
روسيا اليوم
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