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صحة

خبر سار للمصابين بخشونة المفاصل.. "الرياضة مفيدة"

Lebanon 24
30-04-2022 | 16:00
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يمكن أن تكون ممارسة التمرينات الرياضية مؤلمًة في البداية، ولكنها من المرجح أن تساعد على تخفيف الألم ومساعدة الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل العظمي في الحفاظ على مرونتهم وصحتهم ونحافتهم، بحسب ما نشرته النسخة الإنجليزية لموقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC نقلًا عن خبراء المعهد الوطني البريطاني للتميز في الرعاية الصحية NICE.
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وأكد الخبراء أنه لا يلزم إجراء فحوصات لتشخيص التهاب المفاصل ولا يُنصح باستخدام مسكنات الألم القوية، علاوة على أنه لا يوجد دليل على أن عمليات البزل للمفصل تساعد أيضًا.

وتعتبر هشاشة العظام شائعة للغاية بين الملايين من الأشخاص فوق سن 45 عامًا حول العالم. ويمكن أن يحدث الإصابة بهشاشة العظام عندما تتضرر المفاصل مع تقدم العمر بالإضافة إلى زيادة الوزن. كما يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة، في حين يمكن أن يكون الألم والتصلب والتورم في بعض الحالات شديدًا.
وقالت المتحدث باسم مؤسسة أكشن الخيرية، دكتور ويندي هولدن: "يعتقد الكثيرون خطأ أن التمرينات يمكن أن تضر المفاصل، لذا فإن هذا التوجيه مهم للغاية ونأمل أن يمنحهم المزيد من الثقة لإجراء تغييرات صحية في نمط الحياة من شأنها أن تساعد حقًا في تحسين آلامهم ونوعية حياتهم."

وتعمل التمارين الرياضية على بناء العضلات ويمكن أن تساعد الأشخاص في الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر مهم للتحكم في هشاشة العظام.

كما ينصح الخبراء إنه إذا شعر الشخص بألم، فيمكنه استخدام كريم أو جل مضاد للالتهابات أو تناول إيبوبروفين أو نوع مشابه من الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، محذرين في الوقت نفسه من تعاطي أي مسكنات قوية، بخاصة وأن هناك مخاوف متزايدة من أن الكثير من المرضى يتناولون المسكنات بدلاً من الحصول على النوع الصحيح من المساعدة، سواء كانت العلاج بالتمارين الرياضية أو استبدال مفصل الورك أو الركبة في الوقت المناسب.

المصدر: العربية
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