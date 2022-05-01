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صحة

هذه الفاكهة تحمي من مرض السرطان

Lebanon 24
01-05-2022 | 05:00
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أكد الدكتور أندريه بروديوس، عالم المناعة الروسي، أن الرمان يمنع تطور الأورام السرطانية.
  وأوضح أن الرمان هو الفاكهة الأكثر فعالية للوقاية من السرطان، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية.
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وقال إن ثمار الرمان تحتوي على نسبة عالية جدا من مركبات الفلافونويد التي تقلل الالتهابات وتساعد على مكافحة الخلايا السرطانية.
وأضاف " تحتوي 100 جرام من ثمار الرمان على 70%من حاجة الجسم اليومية إلى مركبات الفلافونويد، أي أن تناول 150 جراما من ثمار الرمان كافية لتوفير حاجة الجسم اليومية منها.


وبحسب موقع "webmd" يعتبر الرمان الطازج أيضًا مصدرًا للألياف التي يمكن أن تعزز فقدان الوزن وخفض الكوليسترول وتخفيف الإمساك.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر الرمان:
حمض الفوليك
فيتامين ك
فيتامين هـ
فيتامين ب 6
البوتاسيوم
العناصر الغذائية لكل حصة
نصف حبة رمان حصة واحدة وتحتوي على:
السعرات الحرارية: 64
البروتين: 1 جرام
الدهون:> 1 جرام
الكربوهيدرات: 14 جرام
الألياف: 3 جرام
السكر: 11 جرام
المصدر: اليوم السابع
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