أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها على الفور!

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أكد خبراء التغذية إن بعض الأطعمة المجمدة التي تتناولها قد تضرك وتزيد من خطر دهون البطن والإصابة بالأمراض المختلفة، ووفقًا لأخصائية التغذية سايجن سفيدلت، هناك بعض الأطعمة المجمدة التي يجب عليك تركها والتوقف عن تناولها، بحسب ما ذكرت جريدة "the sun" البريطانية.1. البيتزاالبيتزا تحتوي على قشور أكثر سمكًا وغالبًا ما تكون مغطاة باللحوم المصنعة هذه نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة ، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.2. المعجناتالمعجنات عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هذا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والسكر المضاف ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة.3. الأطعمة المقليةعلى الرغم من أنها قد تكون لذيذة ، إلا أن الأطعمة المقلية ، خاصة تلك المجمدة بمواد حافظة مضافة ، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.استهلاك كمية كبيرة من هذه الأطعمة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.4. النقانقيميل إلى أن يكون غنيًا بالدهون المشبعة وكذلك الصوديوم.إذا تم تناول النقانق بكميات كبيرة ، فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.