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صحة

أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها على الفور!

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:00
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أكد خبراء التغذية إن بعض الأطعمة المجمدة التي تتناولها قد تضرك وتزيد من خطر دهون البطن والإصابة بالأمراض المختلفة، ووفقًا لأخصائية التغذية سايجن سفيدلت، هناك بعض الأطعمة المجمدة التي يجب عليك تركها والتوقف عن تناولها، بحسب ما ذكرت جريدة "the sun" البريطانية.
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أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها
1. البيتزا
البيتزا تحتوي على قشور أكثر سمكًا وغالبًا ما تكون مغطاة باللحوم المصنعة هذه نسبة عالية من الصوديوم والدهون المشبعة ، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
 
2. المعجنات
المعجنات عادة ما تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة هذا يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، والسكر المضاف ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة.
 
3. الأطعمة المقلية
على الرغم من أنها قد تكون لذيذة ، إلا أن الأطعمة المقلية ، خاصة تلك المجمدة بمواد حافظة مضافة ، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم.
استهلاك كمية كبيرة من هذه الأطعمة يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
 
4. النقانق
يميل إلى أن يكون غنيًا بالدهون المشبعة وكذلك الصوديوم.
إذا تم تناول النقانق بكميات كبيرة ، فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
5. الوجبات الجاهزة
إنها سريعة ومريحة، لكنها تميل إلى أن تكون غنية بالدهون المشبعة والصوديوم ، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة فإنها ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.
 
6. بطاطس مقلية
إذا كنت تشتري رقائق أو بطاطا مقلية مجمدة ، فعليك دائمًا أن تنظر إلى المكونات ، حيث يمكن أن تحتوي في كثير من الأحيان على زيوت الطبخ المضافة والملح.
هذا هو نفسه أيضًا إذا طلبت الطعام عندما تكون بالخارج لأن معظم العلامات التجارية الكبرى تستخدم البطاطس المقلية المجمدة.
قالت أخصائية التغذية جانيت كولمان: "عندما تطلب البطاطس المقلية ، فإنك تحصل أيضًا على كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية".
 
7. الفطائر
قالت أليسون تالمان ، أخصائية التغذية: "هناك قيمة غذائية مفيدة محدودة تأتي من هذا المنتج قد تؤدي السعرات الحرارية والدهون الزائدة إلى زيادة الوزن".
لا تتغير القيمة الغذائية للطعام إذا قمت بتجميده ، ولكن الأطعمة التي يتم إنتاجها للتجميد تحتوي أحيانًا على مكونات إضافية للمساعدة في الحفاظ عليها.
إذا كنت ترغب في العثور على مواد غذائية غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على نسبة أقل من الصوديوم والسكر المضاف والدهون المشبعة ، فتأكد دائمًا من التحقق من الملصق الغذائي والعثور على خيارات أقل من هذه العناصر.
المصدر: اليوم السابع
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