هل تعاني من انتفاخ المعدة والغازات... اليك هذه المعلومات

Advertisement

تشير الأبحاث إلى أن الانتفاخ إلى حد ما، ربما بعد تناول وجبة أكبر من المعتاد، أمر شائع بالنسبة للكثيرين.ومع ذلك، إذا كانت معدتك تنتفخ في كل مرة تأكل فيها، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية، وفقا لما قاله دكتور علي رضائي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في Cedars-Sinai لموقع "بزنس إنسايدر".وبالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من الانتفاخ طوال الوقت ولكنهم يشعرون بعدم الراحة عندما يحدث انتفاخ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل احتمالية الانتفاخ، مثل تناول الطعام ببطء أكثر وترك فجوات بين الوجبات.هناك عدة أسباب للانتفاخيعاني البعض من الانتفاخ أكثر من غيرهم، ويمكن أن يحدث لأسباب مختلفة، بما في ذلك متلازمة القولون العصبي (IBS)، وعدم تحمل الطعام، والدورة الشهرية، وتناول الطعام بسرعة كبيرة، والإفراط في تناول الألياف.وأحد أسباب الانتفاخ هو فرط نمو البكتيريا المعوي الصغير (SIBO)، حيث توجد كمية زائدة من البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، وفقا لرضائي، وهو أيضا مؤلف مشارك في The Microbiome Connection.وقال رضائي: "بعد تناول هذه البكتيريا تخمر الطعام وخاصة الكربوهيدرات وتنتج منتجات جانبية وغازات مختلفة مثل الميثان والهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين. ويمكن أن يظهر تراكم هذه الغازات داخل الأمعاء على شكل انتفاخ في البطن".وأوضح رضائي إذا قمت بتطوير البكتيريا المعوي الصغير، فقد تلاحظ انتفاخا كبيرا بعد تناول طعام اعتدت تحمله جيدا.وبالإضافة إلى انتفاخ البطن المنتظم، فإن الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي التغيير في عادات الأمعاء، أو التجشؤ المفرط أو انتفاخ البطن، أو عدم الراحة في البطن، أو تغير الوزن، أو الغثيان، أو القيء، أو ضباب الدماغ، أو ظهور دم في البراز.4 نصائح لتجنب الانتفاخ1. اترك فجوات بين الأكلتحافظ الأمعاء الدقيقة على نظافتها من خلال "موجات مدبرة المنزل" التي تنقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة. وأوضح رضائي أن هذه الموجات تحدث كل ساعتين عندما لا نأكل.وقال "هذه الموجات جزء لا يتجزأ من توازن ميكروبيوم الأمعاء لدينا".ولضمان حدوث هذه الموجات، انتظر بضع ساعات بعد كل وجبة أو وجبة خفيفة قبل تناول الطعام مرة أخرى إذا استطعت.2. تناول الطعام ببطءقال طبيب الجهاز الهضمي هارديب سينغ لموقع "بزنس إنسايدر" سابقا إنك تأخذ هواء أقل عن طريق مضغ طعامك لفترة أطول وتناول الطعام ببطء. هواء أقل يعني انتفاخا أقل.3. شرب المزيد من الماءأشار سينغ إلى أن استهلاك الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، وشرب الماء يمكن أن يساعد في طرده.4. حاول اتباع نظام غذائي منخفض التخميرقال رضائي إن "الأكل منخفض للتخمير" يمكن أن يساعد في تقليل أعراض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وفقا لاستشارية أمراض الجهاز الهضمي، اختصاصية التغذية كيرستن جاكسون.ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر أن الفاصوليا والقرنبيط والبروكلي لها الكثير من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك توفير الألياف التي تعتبر مهمة لصحة الأمعاء، لذلك لا يجب أن تتوقف عن تناولها إذا لم تكن مضطرا لذلك.وصرح رضائي: "كقاعدة عامة، الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات والبروتينات تؤدي إلى تقليل الانتفاخ".ومع ذلك، فإن مسحوق البروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الانتفاخ والهضم لبعض الناس، كما أوضحت المدربة الشخصية ستيفاني سانزو سابقا لـ"بزنس إنسايدر".