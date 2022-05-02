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صحة
الكشف عن عوامل وراثية وراء شدة أعراض كورونا
Lebanon 24
02-05-2022
|
08:00
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كشف تحليل جديد للبيانات عن روابط وراثية بين شدة أعراض كوفيد-19 وحالات طبية معينة معروفة بأنها عوامل خطر مرتبطة بهذا الفيروس، مثل الانسداد الوريدي، وتخثّر الدم، والسكري، وأمراض الشريان التاجي.
وقام باحثون من مركز مايكل كريسنز الطبي في فيلادلفيا بتحليل البيانات الصحية التي يوفرها برنامج المليون الخاص بقدامى المحاربين في الولايات المتحدة، ويتضمن بنك معلومات عن الجينات، ونُشرت نتائج البحث على موقع "ساينس دايلي".
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وأظهر التحليل وجود روابط جينية بين الإصابة بفيروس كورونا وبين عدد من أمراض الجهاز التنفسي، مثل التليف الرئوي مجهول السبب، ومرض الرئة السنخي المزمن، بينما لم يتم رصد روابط بين الفيروس وبين مرض الانسداد الرئوي المزمن.
كما تبين أن الإصابة الحادة بكورونا ترتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل الصدفية والذئبة.
وقالت كاثرين لياو الباحثة المشاركة في الدراسة: "لفت انتباهنا العدد الكبير من حالات التوسط المناعي التي تشترك في الهندسة الجينية مع المظاهر الحادة لكوفيد-19". "لقد سلطت الارتباطات الوراثية الضوء على كيفية قيام الفيروس بدفع نقطة ضغط في جهاز المناعة البشري وعمله المتوازن المستمر لمكافحة العدوى مع الحفاظ على تحكم كافٍ، بحيث لا يتحول إلى عملية مناعة ذاتية، أي تحول المناعة لتهاجم نفسها".
ومن المنتظر أن يسهم هذا الكشف في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة لإصابات كورونا الحادة.
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