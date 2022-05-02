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صحة
للمتلحقين "بموديرنا" و"فايزر"... اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
02-05-2022
|
14:00
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حذر رئيس مختبر هندسة الجينوم، بافيل فولتشكوف، من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية جراء التطعيم بلقاحات شركتي "موديرنا" و"فايزر".
وقال في مقابلة مع صحيفة "غازيتا.رو" الروسية: تكمن المشكلة في أن جسم الإنسان يكوّن أجساما مضادة للبوليمر (إيثيلين جلايكول)، الذي يستخدم في الأدوية من السرطان والتهاب الكبد والفشل الكلوي.
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وأوضح قائلا:" يمكن أن يسبب البولي إيثيلين جلايكول (PEG) الموجود في لقاحي Moderna و Pfizer الإصابة بأمراض المناعة الذاتية لدى الذين قد تم تطعيمهم.
"وأضاف قائلا:" أولا، يتم تلقيح شخص، ويبدأ جسمه في إنتاج الأجسام المضادة لـ PEG ، ثم يجد نفسه بحاجة إلى (الإرثروبويتين)، ثم يُحقن بدواء تم إعداده أيضا باستخدام PEG. لكن الجسم قد اكتسب بالفعل أجساما مضادة لـ PEG ، والآن أصبح هذا البوليمير متشابك مع (الإرثروبويتين)، بصفته بروتينا خاصا به ".
وكل "هذا التصميم"، ينظر إليه الجهاز المناعي، حسب الخبير، على أنه غريب، ويبدأ في مهاجمة الخلايا السليمة التي تنتج الإريثروبويتين. وأشار الأخصائي إلى أن البولي إيثيلين جلايكول يستخدم أيضا في الأدوية المخصصة لعلاج السرطان والتهاب الكبد والفشل الكلوي.
( لايف)
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