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صحة

خبراء ينسفون قاعدة "8 ساعات" للنوم الصحي

Lebanon 24
02-05-2022 | 11:16
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دائما ما يتردد على مسامعنا أن على البالغين الحصول على ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

ويقول الخبراء إن عدم الحصول على عدد الساعات الكافي من النوم يؤدي إلى مشكلات في الصحة العقلية، ويرتبط بمخاطر الإصابة بالخرف.
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إلا أن دراسة حديثة، نُشرت في مجلة "Nature Aging"، توصلت إلى أن هناك أشخاصا قد ينامون عدد ساعات أقل ويشعرون بالراحة، وبالتالي فإن قاعدة "8 ساعات ليست ثابتة".
 
وفي الدراسة، قام علماء جامعة كامبريدج بتقييم عمليات مسح الدماغ لـ50 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 38 و 73 عاما، ووجدوا أن بعض المشاركين يشعرون بالراحة والحيوية رغم أنهم ينامون 7 ساعات فقط.

وخلص الخبراء إلى أن تنظيم وقت النوم والاستيقاظ مبكرا هما أفضل الطرق للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

وأوضحوا أنه بمرور الوقت ومع تقدم البالغين في العمر، من الطبيعي أن تتغير أنماط نومهم، مضيفين: "لكن رغم ذلك، يجب أن يحرص جميع البالغين على النوم على 7 ساعات (على الأقل) كل ليلة".
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