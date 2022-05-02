خبراء ينسفون قاعدة "8 ساعات" للنوم الصحي

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دائما ما يتردد على مسامعنا أن على البالغين الحصول على ما لا يقل عن 8 ساعات من النوم يوميا للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.ويقول الخبراء إن عدم الحصول على عدد الساعات الكافي من النوم يؤدي إلى مشكلات في الصحة العقلية، ويرتبط بمخاطر الإصابة بالخرف.إلا أن دراسة حديثة، نُشرت في مجلة "Nature Aging"، توصلت إلى أن هناك أشخاصا قد ينامون عدد ساعات أقل ويشعرون بالراحة، وبالتالي فإن قاعدة "8 ساعات ليست ثابتة".